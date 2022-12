Is deze mooie BMW 7 Serie zo wel mooi?

Deze mooie BMW 7 Serie mag wat ons betreft zo voor de deur!

Het huidige BMW design is net als het BMW design van 2000 tot 2010: iedereen heeft een mening erover. Na een serie van redelijk anonieme ontwerpen gaat BMW over op een extroverte designstijl.

Enorme grilles, veel plastic details, bicolor velgen, platte koplampen en vreemde vouwen, lijnen en vormen. Ook helpt het niet dat de persfoto’s tegenwoordig (veelal) een tikkeltje bewerkt overkomen. Ook in de configurator geeft niet altijd een juist beeld. Want waar de BMW 7 Serie soms een tikkeltje onlogisch overkomt op het scherm, werden we vandaag blij verrast.

Mooie BMW 7 Serie?

De auto in kwestie is een BMW 740i met het M Sport-pakket. De kleur is Alpineweiss 3 met diverse hoogglans zwarte accenten. Uiteraard is de auto niet standaard mee. Zo staat ‘ie iets dichter op het asfalt. Het hoogtepunt en pièce de résistance zijn natuurlijk de wielen.

Ze komen bij de Duits klinkende firma Strasse Wheels vandaan. Het bedrijf is eigenlijk Amerikaans, maar die Yanks weten dat Duits wel lekker bekt. Men vindt het kennelijk heel erg premium. Daar is het ‘Wir leben Autos’, zeg maar.

Smaak is alles

Enfin, terug naar de mooie BMW 7 Serie. De wielen moeten natuurlijk wel je smaak zijn. Ze zijn namelijk tweedelig en hebben een ‘lip’. Dat vinden sommige mensen heel erg fraai en dik, anderen weer een tikkeltje ordinair. Het design van de velg even daargelaten, de kleur maakt een hele hoop goed. Bicolor-velgen worden niet heel erg goed oud, maar zijn op een of andere reden helemaal in.

De combinatie van één eenvoudige kleur met een velg in een normale kleur geeft al een heel ander beeld dan een two-tone Siebener met bicolor-velgen. Sterker nog, zo schuin van achteren is het best een dik ding om te zien. Wat ook helpt is dat het ‘echte’ foto’s zijn, geen zwaar overbewerkte folderplaten die soms net renders lijken. Zo krijg je een beter idee van hoe de auto er ‘in het vleesch’ uitziet.

Uiteraard is het mogelijk dat je een andere mening bent toegedaan. Je ongenoegen mag je op overemotionele wijze uiten in de commentsectie.

