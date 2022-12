Prijs Mercedes-AMG C43 bekend: beetje te doen?

Scheelt dat nog wat, zo’n efficiënte aandrijflijn? We hebben de prijs van de Mercedes-AMG C43 voor je.

Onlangs is de Mercedes-AMG C63S E Performance 4Matic+ onthuld. Een allesoverheersende supersedan met maar liefst 670 pk aan systeemvermogen. We zouden daarmee helemaal vergeten dat er ook nog zoiets is als een Mercedes-AMG C43 AMG 4Matic+.

Die is er namelijk ook nog. iets minder heftig, maar ook voorzien van een viercilinder en vierwielaandrijving. Een scherp oplettende autobloglezer zag dat Mercedes dit model al aan het gamma heeft toegevoegd in de configurator. Dat is inclusief de prijs, dus!

Prijs prijs Mercedes-AMG C43

Laten we meteen met de deur in huis vallen, de Mercedes-AMG C43 4Matic+ kost 110.560 euro. Er is ook een stationwagon, de Mercedes-AMG C43 4Matic+ Estate. Dat is een enorme smak geld voor een enorme hoop auto. Qua uitrusting zit ‘ie lekker in de spulletjes. Als je het Premium Plus pakket besteld, krijg je voor 3.025 euro een Burmester audiosysteem, panoramadak, elektrische bedienbare stoelen, een head-up display en climate control met vier zones. Altijd doen, dus.

De uitrusting is verder echt prima. Metallic lak is standaard, dikke 19 inch patta’s ook. MBUX-navigatiesysteem, stoelverwarming, parkeerassistent met 360 graden camera en Digital Light (mooie koplampen enzo) zitten er standaard op.

Maar die prijs is echt fors. We hadden de ijdele en misplaatste hoop dat de viercilinder Mercedessen iets goedkoper gingen worden. Voorheen was de C43 AMG een CO2-uitbrakend monster en de C63 met zijn V8 was een rijdende CO2-wolk. We vrezen dan ook het ergste voor de C63, die zal wel richting de anderhalve ton gaan.

Concurrentie

Uiteraard, nu de prijs van de Mercedes-AMG C43 4Matic+ beekend is, kijken we eventjes naar de concurrentie

Het zal een enorme opgave worden om de C43 aan de man te brengen. Op papier is het de ideale C-Klasse: snel, zuinig en subtiel dik. Het prijsniveau is alleen erg lastig. Ietsje doorsparen en je hebt een Giulia Quadrifoglio, Audi RS4 of BMW M3. De DS9 en Peugeot 508 PSE zijn interessante outsiders. Outsiders die dik dertig mille minder kosten. De meest interessante auto in dit overzicht is de Volvo. Nog geen 71 mille voor een Zweedse topsedan met Öhlins-dempers, 455 pk en fabeltastisch meubulair (en een top van 180 km/u).

Oh, en zo klinkt de viercilinder:

Met dank aan Stefan voor de tip!