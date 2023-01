De elektrische auto is zowat populairder dan de diesel!

De dieselauto verliest steeds meer terrein en de elektrische auto haalt hem rap in.

Lekker tuffen met je dieseltje. Vroeger was dat heel normaal en was het ook nog eens zuinig en goedkoper. Hoe kunnen de tijden veranderen? En zo snel! De elektrische auto is aan een opmars bezig, dat weten we allemaal. Nu is het moment bijna daar dat de elektrisch aangedreven auto de diesel voorbij gaat.

Elektrische auto populairder dan een diesel

Op dit moment rijden er meer dan een miljoen personenauto’s rond in Nederland die gedeeltelijk of geheel op elektriciteit rijden. Een gigantisch aantal als je kijkt hoe snel dit gegaan is. Daarnaast, het aantal is bijna net zoveel als het totaal aan dieselauto’s in ons land.

Het is een beetje valsspelen, want de hybrides worden ook meegerekend in deze cijfers. Denk daarbij aan een MG EHS of een Volvo V60 Plug-in Hybrid.

We hebben het over 1.010.737 voertuigen die elektrisch of hybride zijn, weet NU.nl te melden na navraag bij de RDW. Het aantal dieseltjes in ons land komt op 1.038.192. Dat scheelt dus niet veel meer. Het ziet er dus naar uit dat de diesels ingehaald gaan worden. Dat komt mede doordat het merendeel aan elektrische auto’s vrij recent zijn gekocht (in de afgelopen vijf jaar). Deze gaan dus nog wel even mee. Tel hierbij op dat nieuwe dieselauto’s minder verkocht worden en dan is de conclusie dat elektrische auto’s straks in meerderheid zijn.

Koning

Maar, de benzineauto is koning. Er zijn 7,8 miljoen auto’s die op deze brandstof rijden. Het ziet er niet naar uit dat de benzineauto snel zal worden ingehaald door de elektrische auto. Dat is wel de bedoeling op de lange termijn, als er een verbod komt op de verkoop van nieuwe auto’s met een verbrandingsmotor. Dat is al in 2030. Echter, zover is het nog lang niet blijkt ook uit deze cijfers.

Blijft wel de hamvraag: als je nu of binnen een paar jaar een nieuwe auto zou willen kopen waar ga je dan voor? Durf je het aan om nog een benzineauto (of zelfs een dieseltje) te kopen of worden we nu al ‘verplicht’ elektrisch te rijden?