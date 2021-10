Tesla Cybertruck-kopie is EERDER dan de Cybertruck

Dus eigenlijk is het andersom. Overigens moeten we nog zien of de Tesla Cybertruck-kopie er eerder komt dan Het Origineel.

Het zal je opgevallen zijn dat het aanbod van elektrische pick-ups in enorm tempo stijgt. De Ford F-150 Lightning en Rivian R1T zijn net gearriveerd, de GMC Hummer staat te trappelen en uiteraard is daar een uitgestelde Tesla Cybertruck. Nu is die Cybertruck het meest revoluationair, dus het is ze vergeven.

Uiteraard hoort Lordstown ook in dat rijtje, maar het is ineens heel erg stil rond die EV-startup. Maar gelukkig is er nu ook SPI Energy! Dit merk had een tijdje geleden al aangekondigd een elektrische pick-up op de markt te brengen. Eerst zien, dan geloven. Dit is ‘m in elk geval: de SPI Energy EF1-T!

Tot 3 motoren

Het is een voertuig waarbij duidelijk is dat ze de Cybertruck wel heel erg tof vonden. Met name aan de voorzijde is de liefde voor Elons bedrijfswagen niet te missen. De korte hoge neus, de enorme banden en het cab-forward design maken het een Tesla Cybertruck-kopie. Wel is er sprake van ‘design’, in plaats van een toegepaste geo-driehoek fetish.

Qua uitvoeringen kun je het zo gek maken als je wilt. Er is zelfs een versie met gesloten cabine en een variant met een schuifdeur! Qua aandrijflijn zijn er drie opties. Het begint met een ‘Standard’. Dan is er speciaal voor onze @jaapiyo een ‘Premium’. Het topmodel is tenslotte de ‘Super’.

De Standard heeft 1 motor en gaat in 6,5 seconden naar de 100 km/u. De Premium heeft twee motoren en premium vierwielaandrijving en gaat in 4,5 tellen naar de 100 km/u. Als laatste is daar de Super met drie motoren en een sprinttijd van 3,9 seconden naar de 100 km/u.

Tesla Cybertruck-kopie eerder op de markt dan het origineel?

Verdere details zijn er nog niet over de SPI Energy EF1-T. Dus geen woord over de range van de accu’s, bijvoorbeeld. Wel dat er zonnepanelen aanwezig zijn om de accu’s zoveel mogelijk te vullen.

Dan de introductie van de SPI Energy EF1-T. Je zou zeggen dat het nog wel een paar jaar kan duren. Echter, volgens de grote baas van SPI Energy, Xiaofeng Peng, staat de marktintroductie gepland voor over een paar maanden! De auto wordt verkocht via EdisonFuture of Phoenix Motorcars.