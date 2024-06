Prijs Cupra Tavascan verrassend scherp! Koop dan!

De prijs van de Cupra Tavascan is bekend. We weten nu in elk geval dat Wouter hard gaat sparen.

Inmiddels zijn we met zijn allen wel gewend aan het merk Cupra. Het is natuurlijk een beetje een marketing-excercitie, maar wel met producten die de belofte waar maken. Dus bekende VW-techniek in een net wat vlotter en aantrekkelijker jasje met iets sportievere rijeigenschappen. De Cupra-showroom begint ook steeds voller en voller te worden. De Cupra Tavascan is de derde unieke Cupra na de Cupra Formentor en Cupra Born. En dan staat nog een Cupra Leon en Cupra Leon Sportstourer.

Nog niet zo heel erg lang geleden (zes dagen om precies te zijn) ging Wouter even een rondje rijden met de Tavascan en onze razende reporter was er best over te spreken. Meestal moet een auto 400-500 pk hebben, wil hij een glimlach kunnen produceren, maar hij was zeker te spreken over het totaalpakket van de nieuwste Cupra. Wel had de Eminence Grise een disclaimertje: heel veel valt en staat met de prijs.

Prijs Cupra Tavascan

Nou, we hebben nieuws voor jullie, want de prijs van de Cupra Tavascan is zojuist bekendgemaakt. De Spaanse elektrische crossover kost namelijk … *tromgeroffel aan* 49.995 euro! *tromgeroffel uit*.

Business

Voor dat geld heb je een Cupra Tavascan Business met 286 pk en 569 km aan range. De standaardkleur is Urano Grey, maar zonder meerprijs kun je kiezen voor Atacama Desert-metallic lak bij de Business. 19 inch lichtmetaal is eveneens standaard, net als LED-koplampen, sportstoelen en een navigatiesysteem met 15 inch touchscreen.

Adrenalin

De volgende stap is de Cupra Tavascan Adrenaline. Deze staat voor 56.490 euro in de prijslijst en heeft dezelfde 286 pk aan vermogen en 546 km aan range. De Adrenaline smoelt wel een stuk beter met zijn 21 inch ‘Katla Copper’ velgen, Matrix LED-verlichting en Dinimica bekleding (alcantara dat we geen alcantara noemen) .

VZ Adrenalin

Het topmodel is de VZ Adrenalin. Deze ziet er het zelfde uit als bovenstaande Adrenaline, maar heeft meer vermogen onder de kap, namelijk 340 pk. De acteiradius is vanwege het grotere aantal Spaanse paarden ietsje minder, maar met 515 pk nog altijd meer dan acceptabel. Een Cupra Tavascan-dekbed is niet standaard, maar wellicht heeft @wouter er nog eentje extra. De prijs van de Cupra Tavascan VZ Adrenaline is 62.990 euro.

Concurrentie

Dan de concurrentie. Hoe staat het daarmee?

Volkswagen ID5 Pro | € 53.990 euro

Skoda Enyaq iV Coupé Selection | € 50.990

Simpel: de Cupra Tavascan is goedkoper dan de technisch grotendeels gelijke Volkswagen en Skoda. Daarbij moeten we wel aantekenen dat je die in goedkopere uitvoeringen hebt. De ruimere SUV-versies zijn voordeliger en je kan kiezen uit minder vermogen en range.

Maar wil je prestaties, range en niet meer dan 50 mille uitgeven, dan zit je goed bij Cupra. En Tesla, want de Model Y Long Range RWD heeft 340 pk en 600 km range en kost 49.990 euro. Kortom, het wordt close in dit segment! De Cupra Tavascan samenstellen kan hier!

De rijtest kun je hieronder bekijken:

