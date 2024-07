De beste VW ID.3 is een Golf!

Tussen neus en lippen door werd tijdens de NL introductie van de nieuwe Golf de volledig elektrische range genoemd en die is opvallend hoog!

Stel er brandt een kleine 45 duizend euro in je zak. Of dat is jouw leasebudget. Dan zou de praktische Nederlandse Volkswagen klant misschien gewoon voor de nieuwe Golf 8.5 eHybrid kunnen kiezen. Want die komt echt met een serieus grote elektrische actieradius.

Nadat er eerst werd gesproken over ‘ruim 100km’, werd dit later al verhoogd naar 120 km. En nu is het definitieve cijfer bekend en dat is een niet kinderachtige 142km. Blijf je in de stad, dan komt er zelfs na de testcyclus 176,8km uit.

Waarschijnlijk kiezen de mensen die een ID.3 rijden daarvoor omdat ze volledig elektrisch moeten OF willen rijden. Maar puur praktisch gezien maakt die range van de Golf 8.5 plugin hybride hem wel geschikt voor de pragmatische elektrische rijder. (bestaan die eigenlijk?)

Golf eHybrid beter compromis dan ID.3?

Concreet: lekker elektrisch in de stad, maar je kunt op benzine verder wanneer je langere afstanden op de snelweg moet afleggen. Ideaal compromis!

De vergelijking tussen ID.3 en Golf eHybrid is echter op prijs geen eerlijke. De ID.3 begint namelijk bij 35.990 en de eHybrid in 50 Edition uitvoering begint bij 44.990. Dat is nogal een verschil.

Wanneer je echter toch onderaan de prijslijst wilt starten (altijd lastig bij VW), dan heb je voor 37.490 euro een Golf 1.5 eTSI 116pk incl. DSG. Dat is een Mild Hybrid met standaard zaken als automatische airco, adaptive cruise control, carplay, led verlichting, parkeersensoren voor en achter. Het minimale wat je nodig hebt dus!

Met die motor, maar dan een R-Line editie, mochten we even kort op pad gisteren. Goede gelegenheid om te kijken of je die wel wilt, die instapmotor.

NB: ja, je kan nog goedkoper instappen als je kiest voor de non-mild hybrid 1.5 viercilinder met handbak, voor € 34.990. Maar schakelen in de instap Golf, wie wil dat?

Het is natuurlijk altijd mooi om vergelijkingen te maken met het vorige model en vaak zul je zien dat modellen duurder en duurder worden. Volkswagen Nederland had echter de ‘oude’ Golf Life 1.0 tsi naast de nieuwe Golf Life 1.5 tsi 116pk handbak gezet en dan zie je dat de Life 1.0 tsi voor € 40.555 in de boeken stond en de Life 1.5 tsi nu voor € 36.990. € 3.500 goedkoper dus

Het verschil tussen de oude eHybrid en de nieuwe eHybrid is nog groter. Die was voorheen € 49.215 en wordt nu € 44.490. Lekker bezig!

voor de volledigheid dan maar even de prijslijst

1.5 TSI 116pk handgeschakeld -> vanaf € 34.990

1.5 eTSI 116pk DSG -> vanaf € 37.490

1.5 eTSI 150pk DSG -> vanaf € 41.490 (Life Edition)

1.5 eTSI 150pk handgeschakeld -> vanaf € 43.990 (R-Line Edition)

1.5 eHybrid 204pk DSG -> vanaf € 44.490 (50 edition)

1.5 eHybrid 272pk DSG GTE -> vanaf € 49.990

Knoppen zijn terug

Wouter heeft er al uitgebreid aandacht aan besteed in zijn video, de knoppen zijn terug in het interieur van de Golf. Weg zijn de haptische toetsen die velen irritant vinden. Je kunt gewoon weer lekker op koppen drukken die gewoon feedback geven: wat een goed concept!

Ook in het multimediasysteem is alles prima te vinden. Met 2 drukken kan je de ook door ons gehate snelheidswaarschuwing uitzetten. Een hele verbetering ten opzichte van de vorige generatie maar ook ten opzichte van de ID.3.

Rijdend rondom landgoed Salentein waar ook de eerste Nederlandse Lamborghini Revuelto kopers door het beeld schoten op hun eerste buitenspeeldag valt er eigenlijk weinig op aan het rijden met de Golf. Deze versie is niet spannend, maar de 116pk met 220 Nm zorgt ervoor dat je prima meekomt. Aankomend op een rotonde merk je dat de auto gaat regeneren. Maar dat gebeurt zonder dat je het als hinderlijk ervaart.

Kortom, we kunnen niet wachten om te rijden met de GTE. Die heeft met zijn systeemvermogen van 272pk meer vermogen dan de komende Golf GTI. In september kunnen we waarschijnlijk rijden met die versie.

De eerste GTI en R uitvoeringen worden in augustus/september verwacht op de Nederlandse wegen.

Mocht je nog niet helemaal goed weten waaraan je de nieuwe Golf nu uiterlijk moet herkennen. Dan hebben we nog de exterieur wijzigingen voor je

Optioneel een verlicht logo aan de voorzijde (Verlichting is het nieuwe chroom)

LED achterlichten 3 animaties instelbaar (optioneel)

Nieuwe diffuser bij actiemodellen

Nieuw koplamp design

Nieuwe velgen en 4 nieuwe lakkleuren beschikbaar

Nieuw bumper design: Dit is dus wat je in je achterruitkijkspiegel ziet. Hij is iets hoekiger!

Je helemaal verliezen in de Volkswagen Golf Configurator doe je hier

Wil je de top 10 actieradius van hybride auto’s weten, dan kijk je hier.