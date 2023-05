Urus Performante SCV12 is ultieme Urus

De Urus Performante SCV12 Special Edition is dikste tot nu toe.

Sommige exclusieve automerken kunnen dermate veel auto’s verkopen, dat je je gaat afvragen in hoeverre het nog exclusief is. De luxemerken kunnen dat overigens kinderlijk eenvoudig pareren met diverse modellen en anders nog middels speciale edities.

En soms zijn er speciale edities om speciale edities te eren, zoals deze Lamborghini Urus Performante SCV12 Special Edition. Deze auto is er specifiek om de Essenza SCV12 in het zonnetje te zetten.

Rauw randje

De basis van de Lamborghini Urus Performante SCV12 Special Edition is de Urus in Performante-uitdossing. Dat is de extra lichte, extra analoge en extra puristische uitvoering van Lamborghini’s succesnummer. De motor is ‘helaas’ nog de 4.0 V8 biturbo, heel eventjes hadden wij de hoop dat Lamborghini er een V12 in zou lepelen. Het is immer historisch verantwoord, want de LM002 had ook een V12.

Natuurlijk is alles relatief, maar de Performante heeft dat rauwe randje wel dat de standaard Urus niet heeft. En eigenlijk moet je minimaal een Performante nodig om de Lamborghini-badge enigszins waardig te kunnen zijn.

De Lamborghini Urus Performante SCV12 Special Edition is door Lamborghini’s Ad Personam-afdeling samengesteld. De kleurstelling is gelijk aan de Essenza SCV12.

Dus veel zwarte (carbon) details en een racenummer op de zijkant. Hoogglans zwarte 23 inch wielen zijn standaard, evenals hoogglans zwarte remklauwen. Uiteraard is er keuze uit diverse wielen.

Urus Performante SCV12 blijft zeldzaam

In het interieur is er een hele hoop alcantara en koolstofvezel aanwezig. Er is uiteraard geen houtinleg ofzo, maar zwart geanodiseerd aluminium. Heel erg strak. Uiteraard ontbreken de odige badges niet om jou eraan te laten herinneren dat dit toch echt wel iets heel bijzonders is.

En bijzonder is het! Lamborghini gaat namelijk 40 exemplaren maken van de Urus Performante SCV12 Special Edition. Interesse? Ja mag er eentje kopen, maar dan wel op de voorwaarde dat je een Essenza SCV12 in je collectie hebt.

Lamborghini is niet het eerste merk dat deze tactiek toepast. Concernbroeder Porsche deed iets soortgelijks enkele jaren geleden in 2011. De Porsche 911 Turbo S ‘Edition 918 Spyder’ was een speciale editie specifiek voor mensen die een 918 Spyder in bestelling hadden staan.

Die mensen ‘mochten’ dan zo’n Edition 918 Spyder kopen. De Edition 918 Spyder is de enige Porsche met die gifgroene remklauwen zonder dat het een hybride is. Dan weet je dat ook weer.

