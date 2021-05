Is dit de eerste getunede rolstoelbus? - Autoblog.nl

Er is geen reden waarom mensen in een rolstoel niet een getunede rolstoelbus wensen, nietwaar?

Autofabrikanten zijn altijd op zoek naar niches. Soms kan zo’n marksegment ietsje groeien en als jij de enige bent die iets in de aanbieding heeft, dan ben je de spreekwoordelijke spekkoper. Sommige marktsegmenten zijn echter dermate klein, dat het voor veel fabrikanten niet de moeite is om er actief te zijn. Gelukkig is er aftermarket heel veel mogelijk.

Daar kwamen we vandaag achter met het zien van de Hartman VanSports Sprinter, de eerste getunede rolstoelbus. Het is natuurlijk kolder om te denken dat iemand in een rolstoel het niet leuk vindt om zijn voertuig iets gaver eruit te laten zien, toch?

Tourer

De getunede rolstoelbus in kwestie is gebaseerd op de Mercedes-Benz Sprinter Tourer, de kortste versie van de Sprinters met een wielbasis van ‘slechts’ 3,25 meter. Ideaal als je de hoogte en breedte van een Sprinter kunt gebruiken, maar de extra lengte niet nodig hebt.

De Hartman VanSports Sprinter is voorzien van een spoilerlip aan de voorzijde. Aan de zijkant kun je de nieuwe sideskirts aanschouwen. Tevens zie je daar de velgen. Ze heten hier ‘VEST1’-wielen, maar het lijken ons Borbet CW3-velgen. Zeker omdat Borbet deze ook levert in bedrijfswagen specificatie.

Deze zien er identiek uit, maar hebben een hoger draagvermogen, iets dat nogal eens wordt vergeten bij bedrijfswagen-velgen. Eromheen liggen 255/45 20 Continental SportContact-banden. Mocht je deze wijzigingen nog ietsje aan de milde kant vinden, Hartman geeft aan dat heftigere modificaties op komst zijn.

















Getunede rolstoelbus voor het eerst?

Verder is er volgens Hartman enorm veel mogelijk. Normaal gesproken zien we dan hele luxe interieurs en als je dat wil, regelt Hartman dat voor je. In dit geval hebben ze de auto voorzien van een rolstoellift. We weten dat Autech (een speciale divisie van Nissan) zowel tuning als gehandicaptenvervoer achteraf bouwt, maar de combinatie is nu voor het eerst. Althans, naar ons weten is het daarmee de eerste aangepaste rolstoelbus, maar we kunnen ernaast zitten. Gelukkig is er een commentsectie!