Met deze berger wil je bijna pech hebben. Bijna - Autoblog.nl

Bijna, toch? De Sprinter van Kegger is speciaal voor liefhebbers van Mercedes-AMG.

Pech hebben is nooit leuk. Het komt nooit uit en als het je overkomt is het vaak op een plek waar je niet te lang langs de weg wil staan. Als het dan hard regent of waait is je dag helemaal verziekt. Een vrolijke chauffeur van een berger kan dan je dag nog een beetje opvrolijken. Als deze persoon zou komen aanrijden in deze truck, een Sprinter van Kegger, is het pas echt feest.

Moet je wel een Mercedes-AMG auto rijden, want anders oogt het een beetje vreemd. Het liefste zo’n Petronas uitvoering met bijpassende stickers. Kegger is een coachbuilder uit Polen en verantwoordelijk voor deze creatie. De bedrijfswagen is een speciaaltje, omdat het bedrijf stilstaat bij het 25-jarige bestaan.

Kegger Sprinter

Onder de kap van de aangepakte Sprinter van Kegger ligt een 3.0-liter V6 turbodiesel motor. Daarmee komt deze berger, die de naam Sprinter Petronas Edition met zich meedraagt, prima vooruit. Kegger gaat 25 stuks bouwen van het voertuig. Mocht je dus interesse hebben moet je er snel bij zijn. De zescilinder motor in deze truck is goed voor 190 pk en je beschikt over een automaat met zeven verzetten.

Hoe vaak heb jij een gepimpte berger gezien? Goedkoop is de aanschaf niet. Ze willen 125.000 euro voor de Kegger Sprinter voor hebben.