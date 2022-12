Is dit de foutste standaard Mercedes S-klasse ooit?

Want getuned kun je de S-Klasse natuurlijk vele malen fouter krijgen dan deze. Die misschien helemaal niet zo fout is…

Dat smaken verschillen, wordt vaak niet duidelijker als het op auto’s aankomt. Zeker als er een iets spraakmakender model wordt geïntroduceerd, zoals vanmorgen het geval was met de Mercedes-AMG S 63 E Performance. Zo zegt @mart144 in de reacties in het artikel dat het een goede auto is voor de betere drugsdealer bijvoorbeeld.

De rest is eigenlijk overwegend positief. Zo ook ondergetekende. Die is sowieso nogal gecharmeerd van de huidige S-Klasse en van deze niet minder. Zeker ook als we de prestaties even meenemen, het slagschip zit in 3,3 seconden op de 100 en loopt optioneel 290.

Maar onze Hoofdredacteur (met Hoofdletter inderdaad, omdat het zo’n fijne Hoofdredacteur is natuurlijk) stelde ons de vraag of dit niet alleen de snelste S-Klasse is, maar ook de foutste. En dan hebben we het over standaard exemplaren, getuned zijn er legio foutere exemplaren. En het erge is; ik ben in dubio. Ik weet het gewoon niet meer.

Is dit de foutste S-Klasse ooit?

Want hij heeft ergens wel een heel goed punt. Want al is het een extreem vette wagen, hij is wėl een beetje fout. Zeker voor een toplimo als zo’n S van zichzelf is. Normaal is zo’n wagen het mooist met de ‘gewone’ grille en met de ster op de neus. Laat het geweld zich maar op onzichtbare plekken afspelen.

Maar dan zie je de zogeheten ‘Panamericana’ grille. Hartstikke mooi op een lease A160 met AMG pakket, maar hoort het op deze S-Klasse thuis? En dat is een dilemma waar ik niet uitkom. Want al hoort het misschien niet, ik vind het stiekem wel mooi. Maar ook een beetje fout.

Maar gelukkig hebben wij hier op de redactie held @machielvdd rondlopen. Die heeft geprobeerd de keuze te vergemakkelijken, hij shopte gewoon even de ‘normale’ grille op dit Performance model. Zodat we kunnen kiezen voor fout of klassiek.

Zoals hij origineel is

De minder foute grille

Voor welke ga jij?

Ik ben onze Machiel oprecht hartstikke dankbaar, want ik vind de ‘foute’ mooier. Dan maar de foutste S-Klasse onder mijn bips! Het commentaar hoor ik toch niet als ik erin zit. En doe hem dan ook maar meteen in het wit, als we toch bezig zijn!

Wat vind jij?