Dit is de vetste BMW E91 die we op Marktplaats konden vinden

En waarom we nou juist naar de BMW E91 op zoek gingen, lees je over een uurtje in het volgende artikel op Autoblog.

Het is en blijft een heerlijke auto, de BMW E9x serie. Volgens velen de laatste BMW die ook standaard reed zoals een BMW zou moeten. Niet zo soft als een Audi, niet zo comfortabel als een Mercedes, maar gewoon sportief zoals een BMW moest zijn.

En sommigen van die modellenreeks kunnen een trucje. Maar daarover lees je over een uurtje meer in het volgende artikel. Maar het trucje is zo handig, dat wel besloten op zoek te gaan naar het specifieke model dat dit trucje heeft; de E91. De Touring dus.

Wat vinden wij de vetste E91 van Marktplaats?

Smaak is persoonlijk, dat weten we allemaal. Zo lopen er hier lieden rond die het liefst een witte hebben met bruin interieur, BBS-velgen eronder en een dikke getunede diesel erin. Niet verkeerd

Aan de andere kant zijn er hier mensen die het liefst een zwarte E91 hebben. Ik ken er zelf bijvoorbeeld eentje ontzettend goed, doch dit terzijde. Die ook gek is op diesel, maar een lekkere 6-in-lijn benzine ook wel kan waarderen. Dus we hebben een ontzettend gemiddelde genomen. Namelijk onderstaande.

Het is ook de duurste E91 die we konden vinden

Inderdaad, een schitterende zwarte E91 335i. Da’s dus de Touring met een 306 pk sterke 3.0 6-pitter onder de kap en daarmee loopt hij niet zo hard als de witte van @willeme, maar 250 per uur is nog steeds aardig rap hoor. Zeker in een al iets oudere auto, wat de E91 natuurlijk al is.

Het exemplaar waar we het over hebben is overigens echt BOMVOL. En dan bedoelen we niet BOMVOL zoals de dealer roept, maar gewoon echt. Want naast vrijwel alle fabrieksopties, zit er nog wat extra spul op. Jij wilde een lijstje? Jij krijgt een lijstje.

Opties:

· Spraakbediening

· Alarm

· Elektrische buitenspiegels

· Climate control

· Mistlampen

· Radio

· ABS

· Airbags

· Bekleding leder

· Boordcomputer

· Centrale vergrendeling

· Airconditioning

· Panoramadak

· Open dak

· Elektrische ramen

· Electronic Stability Program (ESP)

· Lichtmetalen velgen

· Metallic lak

· Navigatiesysteem

· Parkeersensor

· Sportstoelen

· TrekhaakApple CarPlay

En dan heeft ie nog extra spulletjes, kijk maar.



Camera

Glass coating Flon 4000

Data display in airvent, altijd zichtbarer waardes van de motor

Led remlichten, mistlichten (origineel Bmw)

Alcantara M performance Pook & handrem

Bearlock versnellingsbak slot

Apple carplay

· Audio-navigatie full map

· Audio installatie premium harman & Kardon

· Binnenspiegel automatisch dimmend

· Dakrails

· Elektrische ramen voor en achter

· Elektrisch glazen panorama-dak

· koplampreiniging

· Lederen bekleding

· Lichtmetalen BMW performance velgen 19”

· Azuritschwarz

· M Sportpakket

· Schakelmogelijkheid aan stuurwiel

· Spraakbediening

· Stuurwiel multifunctioneel

· Trekhaak afneembaar

Is dat genoeg voor je?

Als je denkt, nou, dat zijn wel lekker veel opties op zo’n mooie zwarte BMW E91 335i, dan kunnen we je een bezoekje aan Marktplaats aanraden, waar de particuliere verkoper hem op heeft gezet. Maar eerst wat algemene data betreffende de auto.

Het is een faceliftmodel uit 2012, heeft 180.000 kilometer op de klok en heeft een Nederlands kenteken dat past met de leeftijd van de auto. Inderdaad, hij is hier origineel geleverd. Je krijgt er van alles bij, waarvan de onderhoudsgeschiedenis misschien wel de belangrijkste is. Alleen de prijs nog. Hij kost 21.500 euro. Veel geld, maar je krijgt er wel wat voor terug!!

Dat spannende trucje waar we het al over hadden dus onder meer.