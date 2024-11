Is dit de gaafste Japanner op Nederlands kenteken?

Een Lexus LFA op Nederlands kenteken verdient het natuurlijk om uitgeroepen te worden tot Spot van de Week.

Lexus is inmiddels bezig aan een nieuwe supercar (met V8!), maar de LFA zal toch voor altijd een unieke auto blijven. Auto’s met een V10 zijn al dun gezaaid en de LFA beschikte ook nog eens over een uniek blok dat in geen enkele andere auto is gebruikt.

Om een Lexus LFA in het wild te spotten op Nederlandse bodem moet je heel veel geluk hebben, maar dat had @tristheking. Bij een restaurant in Nieuw-Vennep kwam hij deze witte LFA tegen. Op dezelfde parkeerplaats stonden ook nog een andere auto met een V10 (een R8), maar deze Lexus stal toch echt de show.

We zullen de vergelijking met de R8 dan toch maar even maken. Omdat de R8 die je ziet de geknepen RWD-uitvoering is, scheelt het qua vermogen heel weinig: 560 pk voor de LFA vs. 570 pk voor de R8. Waar de welbekende V10 uit de R8 5,2 liter groot is, heeft de LFA een relatief bescheiden cilinderinhoud van 4,8 liter. Deze kan echter wel 9.000 toeren draaien, terwijl de R8 blijft steken bij 8.700 toeren.

Dat is natuurlijk ook meteen het hoogtepunt van de LFA: het geluid. Dit zit ‘m niet alleen in de hoogtoerige V10, maar ook in de uitlaat die samen met Yamaha ontwikkeld is. Hoe belangrijk deze uitlaat is bewees een Amerikaan onlangs door een LFA te straightpipen. Conclusie: daar wordt het geluid niet beter van.

Alsof een LFA nog niet bijzonder genoeg is, gaat het hier ook nog eens om een Tokyo Motor Show Edition. Deze special edition werd in 2011 onthuld op – je raadt het al – de Tokyo Motor Show. Hier zijn er maar negen van gemaakt, die je kunt herkennen aan het carbon dak en de carbon spoiler. Zo in geparkeerde toestand valt de spoiler niet op, maar bij snelheden boven de 80 km/u komt deze als een platform omhoog.

En hoe zeldzaam is een Lexus LFA precies in Nederland? Er staan slechts twee exemplaren op kenteken. Sinds 2013 stond er een zwarte LFA op Nederlands kenteken, maar dat kenteken is in juni ongeldig verklaard. Stomtoevallig is er diezelfde maand een andere zwarte LFA op kenteken verschenen, dus de teller staat nu alsnog op twee.

De Spot van de Week is dus voor @tristheking. Hij krijgt een Autoblog-pet of -muts naar keuze thuisgestuurd. Heb je ook wat bijzonders gespot? Upload dan je foto’s op Autoblog Spots en wie weet verschijnt jouw spot volgende week in deze rubriek!

Bekijk alle foto’s van deze LFA op Autoblog Spots!