Deze V12 heeft 1.850 pk en komt in een straatauto

Een V12 motor met 1.850 pk die in een straatauto komt. Onder welke motorkap krijgt dit beest een plekje?

De V12 motor wordt een zeldzaamheid, maar er worden nog nieuwe V12 motoren ontwikkeld. Wat te denken van deze 6,6 liter V12 die maar liefst 1.850 pk op de klinkers los kan laten?

Hij is voorzien van maar liefst vier turbo’s en krijgt ook nog eens hulp van een elektromotor. De krachtbron mag zichzelf de sterkste V12 ooit in een productiemodel noemen.

Zenvo Aurora V12

Dit is de auto waar de motor voor bedoeld is. De Zenvo Aurora Tur. Het Deense automerk bouwt auto’s voor mensen die geld als water hebben en een Ferrari of Lamborghini bourgeois vinden. Voor minder dan 1.000 pk haalde het merk al zijn neus op, maar met 1.850 pk overtreft Zenvo met de V12 alle verwachtingen.

Twee jaar geleden werd al aangekondigd dat de Denen samen met MAHLE Powertrain aan een 6,6 liter V12 werkte. Op eigen kracht komt de plofmotor tot 1.250 pk, maar met hulp van de hybride component wordt dus die 1.850 pk aangetikt.

We dopen hem Mjølner

Als je dan zo’n dikke motor bouwt dan verdient ie ook zijn eigen naam. Die naam is Mjølner geworden, naar de hamer van Thor, je weet wel die Marvel ster Noorse dondergod.

Die Noorse hamer motor wordt gebouwd in Northampton in de UK bij MAHLE Powertrain. Vervolgens lepelen ze de V12 in Denemarken in de Zenvo Aurora Tur. Niet in de Aurora Agil, die moet het met een schamele 1.450 pk gaan doen.

Productie zou moeten starten in 2026 en een Zenvo Aurora moet minimaal 2,59 miljoen euro (exclusief de Nederlandse belastingen) gaan kosten. We vermoeden dat de versie met de nieuwe Mjølner motor nog wel wat meer kost. Helaas waarschijnlijk dus niet snel op Nederlands kenteken te spotten.