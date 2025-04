Hoera! Toffe hete hatchbacks met plofmotor komen terug!

De sportieve afdeling zou volledig elektrisch worden, maar dat plan gaat niet meer door.

Hyundai heeft met knap werk de N-lijn behoorlijk levend gehouden. De Ioniq 5 N is behoorlijk geliefd bij liefhebbers en wordt gebruikt als voorbeeld voor leuke EV’s. Toch verlangen we terug naar de tijd van de i20 N en i30 N. Helaas heeft Hyundai al aangekondigd dat de N-divisie helemaal elektrisch wordt. Of toch niet?

Het tegendeel blijkt uit uitspraken van Joonwoo Park. Hij is de mede-oprichter van de N-divisie. Tegen Auto Express zegt hij: ”Het is niet waar dat we een EV-performancemerk worden. We hebben een grote nalatenschap met de i20 N en i30 N. Daar stopt het niet.”

Gat in de markt

Een andere vraag is of er nog Hyundai’s komen met alleen een verbrandingsmotor. Park richt zich voorlopig op hybrides. Daar ziet hij een gat in de markt. ”Er komen geen hybride modellen van concurrenten in de toekomst. Zo’n soort auto bouwen zou ons een voordeel kunnen geven”, zegt hij hierover.

Park wil niet dat het rijgevoel te veel negatief beïnvloedt wordt door een zware hybride krachtbron. Hij zegt: ”Er zijn voor- en nadelen die we moeten afwegen, zoals het gewicht. Het gaat erom hoe we met deze afwegingen omgaan zodat onze klant nog steeds in een leuke auto kan rijden.”

Hoe concreet zijn de plannen voor een hete N-hybride? Nou, behoorlijk ver. Testcoureur Alex Eichler komt ook voor de microfoon van het Engelse automedium. ”Op dit moment zijn we in de voorontwikkelingsfase van onze hybride systemen. Als we simulaties doen, is het interessant om te zien hoe de rondetijd verandert wanneer je een paar parameters aanpast”, aldus Eichler.

Nieuwe i20 N?

Wat voor hybride N we dan krijgen, is ook nog niet bekend. Eichler zegt hierover: ”Er zou een auto zoals de i20 N in de toekomst kunnen komen. Tenminste, dat hoop ik!” Daar houden we ons dan maar aan vast. Die toekomst is overigens niet super dichtbij. Hyundai hint dat we tot het einde van 2027 nog niets te zien krijgen van de hybride N. Dan maar een Inster N op basis van de INSTEROID als tussendoortje?