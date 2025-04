Gezocht: nieuw baasje voor 3-Serie met half miljoen ervaring

Wie adopteert deze BMW 3-serie uit 2011 met een half miljoen kilometer op de teller?

Zo op de valreep voor de vrijdagmiddagborrel nog even een pareltje van Marktplaats. Een auto die in het verleden op Autoblog nog wel eens geclassificeerd werd als een heuse dieselbeuker! Het betreft hier een BMW 335D M Sport Edition uit 2011.

Voor de liefhebber die nog diesel wil en durft te rijden. Het is een Euro 5 diesel dus je mag er tot 1 januari 2027 nog gewoon het reservaat Amsterdam mee binnen rijden. Bijna twee jaar om er nog aardig wat kilometertjes bij te draaien.

Half miljoen ervaring

De teller van deze keiharde beuker staat namelijk op 500.194 kilometer. Geen zorgen, aldus de verkoper, iedere 10 à 15 duizend kilometer heeft de dreier zijn oliewissels gehad en onder de kap huist nog altijd de originele 286 pk sterke 3.0 liter zes-in-lijn zelfontbrander met turbo.

De auto is door de verkoper naar eigen zeggen altijd met A-merk onderdelen onderhouden of beter gemaakt. De huidige eigenaar heeft nooit bezuinigd op het onderhoud en daarmee bestempelt hij de M57 motor als onverwoestbaar. Nou na een half miljoen kilometer is hij in ieder geval ingereden.

Lijst met preventief onderhoud

De huidige eigenaar heeft de auto vier jaar in bezit en er zelf 250 duizend kilometer in gereden. In die vier jaar heeft hij in ieder geval het nodige aan verspijkerd, al dan niet preventief.

Zo heeft de auto nu onder andere M3 draagarmen voor en achter, een nieuwe steekas linksachter (oem BMW), nieuwe wiellagers voor, een nieuwe aircopomp, een nieuwe downpipe RM motorsport 3 inch, een Wagner intercooler, nieuwe intercoolerslangen van het merk Forge, een nieuwe radiator, nieuwe koelvloeistofslangen, een Eibach B14 schroefset, M4 F80 380mm remklauwen en schrijven met op maakt gemaakte brackets, is de automaatbak gespoeld en alle solenoids vervangen en de auto staat op originele bmw performance style 269 velgen. Ja ja een hele lijst.

Wie adopteert deze 3-Serie met half miljoen km?

De eigenaar wilde nog wel een tonnetje doorrijden, maar moet in het kader van de Green Deal van Timmerfrans groen gaan rijden. Doodzonde eigenlijk om daarom zo’n dikke BMW 3-Serie diesel te moeten laten gaan. Met 500 duizend op de teller is het toch eigenlijk gewoon heel duurzaam om door te rijden en niet een nieuwe auto te moeten kopen. Maar goed.

Interesse? De auto staat op Marktplaats voor 10.950 euro en als je meer wil weten moet je natuurlijk zelf even de advertentie lezen. Koop dan?

Dank aan JW voor de tip!