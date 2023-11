Witste witte Lexus LFA is alsnog krankzinnig duur

De witste witte Lexus LFA heeft ook nog eens een schitterend blauw interieur.

Af en te komen Japanse automerken met een auto die alle andere auto’s in hun klasse compleet degraderen. Denk aan de Honda NSX in 1990, die auto reed beter dan wat Porsche en Ferrari in die klasse te bieden hadden. Of de Nissan GT-R in 2009, die zelfs sneller was dan auto’s die twee keer zo duur waren. En dan is daar de Lexus LFA.

Die auto is absoluut niet sneller dan auto’s van dezelfde prijs. Sterker nog, als je de nieuwprijs (zo’n 4 ton in euro’s) in het achterhoofd houdt, was de Lexus LFA helemaal niet zo snel (325 m/u), maar daar ging het niet om.

Deze auto is hemelse perfectie als het gaat om delicate precisie en natuurlijk epische geluid van die V10. Het is een auto die niet bedacht kan worden door Europeanen die vastgeroest zitten aan oude tradities of Amerikanen die er meteen een veel te sterke V8 in hangen.

Bijzondere configuratie

Bij de Lexus LF-A zijn er een paar dingen die wij ons afvragen: slijten de sportstoelen en hoe ziet het reservewiel eruit? Nou, daar hebben we in beide gevallen een antwoord op. Eerst eventjes de auto bekijken:

Bijzonder is namelijk de configuratie. De auto is namelijk wit met een blauw lederen interieur. Daarmee is het meteen een soort hoedtik naar de AlphaTauri’s van weleer (die gaan volgend jaar Racing Bull heten als we de geruchten mogen geloven). Sowieso is deze witte Lexus LFA enorm actueel, want de kleur heet Whitest White wat natuurlijk perfect aansluit bij de verkiezingsuitslag van afgelopen week.

Er is wel met de auto gereden, maar het is niet veel, namelijk 6.109 kilometer. Nu staan er zat exemplaren te koop met minder kilometers, daar het ook echte investeringsobjecten zijn. De auto komt oorspronkelijk uit Qatar en verhuisde in 2021 naar Zwitserland. Onlangs heeft deze witte Lexus LFA nog een beurtje gehad bij Gazoo Racing in Keulen.

En wat kost de witste witte Lexus LFA dan?

Ondanks de beperkte kilometerstand, is de wang behoorlijk versleten. Nu zitten er sportstoelen in met grote wangen, dan heb je dit heel erg snel. Het kan ook zijn dat er weliswaar weinig mee is gereden, maar dat de eigenaar er toch eventjes elke dag in wilde zitten.

Een ander dingetje dat we altijd al hebben willen weten: hoe ziet het reservewiel eruit? Ondanks dat runflats beter dan ooit zijn, blijven het natuurlijk ondingen voor een echte rijdersauto. De auto is voorzien van Michelin Pilot Sport 4S-banden en ook een reservewiel.

Enfin, de witste witte Lexus LFA van Europa bleek uiteindelijk nog erg gewild. RM Sotheby’s heeft de auto namelijk zojuist geveild voor, houd je vast, 657.500 euro. Yup, voor een Toyota met versleten stoel en een thuiskomertje. Toch voelt het als het koopje van de eeuw.