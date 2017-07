Is dit de gaafste verpakking voor een Toyota V6?

Een lager gewicht, meer power en een zéér serieus koetswerk.

Jawel, het is de Lotus Evora GT430 en inderdaad: dat getal staat voor het vermogen van de Britse supersporter. Dankzij de zeer aerodynamische koets weet het ding maar liefst 250 kg aan downforce op te wekken als de topsnelheid bereikt is. Tegen die tijd ga je zo’n 305 km/u. 0-100 km/u duurt trouwens 3,7 tellen in de krachtigste straatauto die Lotus tot nog toe bouwde.

De GT430 weegt 1.258 kg en moet dus de hoek om gaan als een beest. Bovendien is de nieuweling 26 kg lichter dan de GT410. De power wordt geleverd door een 3.5 V6 van Toyota die z’n piekvermogen levert bij 7.000 rpm. Het maximumkoppel van 440 Nm komt vrij vanaf 4.500 rpm. Uitademen doet de GT430 via een titanium uitlaatsysteem, dat bovendien een gewichtsbesparing van 10 kg oplevert.

Standaard wordt dit type geleverd met een handbak met zes versnellingen en voor het betere bochtenwerk zorgt het Torsen differentieel. Öhlins leverde de dempers en zoals we van deze Zweedse toko gewend zijn kun je in- en uitgaande demping geheel naar wens instellen. De veren zijn trouwens afkomstig van Eibach.

Het enige slechte nieuws: van de GT430 worden slechts 60 exemplaren gebouwd. Vraag van de dag: liever dit ding of toch een Porsche GT3?