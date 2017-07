Voor minder dan 30 mille scoor je deze Ferrari 456 GT

De Italiaan komt wel met wat werk.

De 456 GT is één van de Ferrari-modellen uit de jaren negentig die ik zeer kan waarderen. Het design is stijlvol en niet schreeuwerig. Het dashboard is functioneel en niet te druk. Tot je naar de middenconsole kijkt, waar het een verzameling van knoppen is. Maar dat terzijde. De prijzen van een 456 variëren. Voor minder dan 30.000 euro ga je een puntgaaf exemplaar niet vinden.

Een 456 met huiswerk wel. Zoals dit blauwe exemplaar. De auto heeft de nodige voor- en zijschade. Best zonde, want op sommige punten ziet de Ferrari er netjes uit. Het interieur bijvoorbeeld. Je kijkt naar een 24 jaar oude 456 GT met meer dan 74.000 kilometer op de klok.

Volgens de aanbieder kan de V12 gestart worden en loopt de motor. Het woordje ‘probleemloos’ kunnen we echter niet bespeuren in de advertentie. De blauwe Ferrari mag weg voor 26.950 euro. Om alle cosmetische schade te repareren ben je de nodige duizendjes verder en dan is er nog niet eens gekeken naar de motor. Een project waar (veel) kosten bij komen kijken dus.