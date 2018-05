Is dit de Lamborghini Aventador SV Jota Roadster?

De uitzwaai-Lambo is wellicht prematuur op de webz beland.

De Lamborghini Aventador is zeven jaar oud. In de tijd van de goede oude Countach zou dat betekenen dat ‘ie bijna op de helft van zijn leven zit. Productieruns van een slordige twintig jaar zijn echter niet meer van deze tijd, dus zal de huidige topper uit het Lambo-gamma waarschijnlijk wat eerder plaats maken voor een opvolger. Het goede nieuws: voordat het zover is, komt er vrijwel zeker nog een extra hete uitzwaaiversie op de markt. Dit weten we doordat er al verschillende keren brute mules gespot zijn, onder andere op de ‘Ring. De super-Aventador gaat waarschijnlijk SV Jota heten, als hommage aan de Miura SV Jota van weleer. Een andere optie is om de Aventador het toevoegsel ‘Performante’ mee te geven, in lijn met de kleinere Huracan (rijtest).

De opper-stier heeft (waarschijnlijk) nog wat meer gemeen met zijn kleine snelle broer, namelijk Aerodinamica Lamborghini ATTIVA (ALA) goodies. Dit zou de neusgaten voorin de neus van de prototypes en bovenstaand plaatje verklaren. De motor zal de stier sowieso doen briesen. Ervan uitgaande dat de krachtbron nog wat opgezweept wordt ten opzichte van de Superveloce met 750 pk, hebben we het al snel over een vermogen van 800 pk uit de atmosferische V12. Moet kunnen, Ferrari doet het immers ook met de V12 in de 812 Superfast. Hét grote vraagteken is echter de versnellingsbak. Zou Lamborghini de Aventador aan het eind van zijn leven alsnog voorzien van een deugdelijke bak met dubbele koppeling, of is dat teveel om op te hopen?

Enfin, linksom of rechtsom wordt het weer een brute blepper, maar gaat ‘ie eruit zien als op bovenstaand plaatje? Die kans is vrij groot. De pica is namelijk afkomstig van Instagrammer Whitesse, een Amerikaanse verzamelaar die bekend staat om zijn indrukwekkende supercar verzameling. Whitesse heeft onder andere een witte Bugatti Veyron Grand Sport Vitesse L’Or Blanc (witte Vitesse –> Whitesse, har har) en een paar koningseieren. Het type klant dat Lamborghini eventueel zou uitnodigen om een speciaaltje te kopen dus. Per slot van rekening worden die al lang voordat ze officieel onthuld worden verkocht.

Mogelijk heeft Whitesse het vertrouwen van Lambo dus geschaad door een preview die hij heeft gekregen van de auto te publiceren op de webz. Of wellicht is het een opzetje tussen Lambo en de social media fanaat om sites als de onze te halen. Dat laatste lijkt echter wat prematuur, daar de SV Jota Roadster pas in 2020 verwacht wordt. Deze shop zal dus sowieso nog niet definitief zijn. Eerst is het immers nog de beurt aan de dichte variant, die we ook nog niet gezien hebben. In het eerste geval zal Whitesse zijn kansen om de auto of toekomstige Lambo-speciaaltjes te kopen waarschijnlijk geen goed gedaan hebben. Of zal Lambo de faux pas met de mantel der liefde bedekken als de verzamelaar een veelcijferig bedrag overmaakt?