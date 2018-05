Deze “Dodge Ram” vult een niche waar niemand om vroeg

Gaaf? Eigenlijk wel. Nodig? Niet bepaald.

Met de recent onthulde Cullinan bewijst Rolls-Royce dat hun weelde en luxe niet beperkt hoeft te worden tot één carrosserievorm. Zowel een SUV als een sedan kan er voor zorgen dat je zweeft over de weg in een soort rijdende lounge bestaande uit gestikt leer, velours en andere hoogwaardige materialen. Bij de Rolls-dealer is er dus nog maar één knoop door te hakken, namelijk of je een SUV of een sedan wilt. Maybach hielp degene die last had van dit dilemma en liet zien hoe het allebei in één auto kan. De reacties waren veelal niet positief.

Gek dus dat Aznom laat zien hoe zoiets er in het echt uitziet. Het Italiaanse bedrijf, gespecialiseerd in het aanpassen van tassen en/of auto’s in bijzondere materialen, presenteert de SUV-Sedan genaamd Atulux. Om het geheel nog dat beetje extra verwarrend te maken is de basis een Dodge RAM. Juist ja: een pickup-truck. Een oude versie ervan zelfs, de nieuwe RAM is al gepresenteerd, de Atulux heeft nog het kenmerkende “Dodge-kruis” als grille. Aangezien RAM al sinds 2013 zelfstandig de pickups bouwt, is de basis dus een relatief oude RAM.

Eenmaal bezig met coachbuilden besloot Aznom (Monza achterstevoren, daar zit het bedrijf gevestigd) een extra carrosserievorm toe te voegen: coupé. Daarmee creëert het bedrijf ’s werelds eerste luxe-SUV-sedan-coupé-pickup. Op aanvraag van de markt, waarschijnlijk. De identiteitscrisis terzijde is de Atulux een bijzonder apparaat. Qua exterieur is het vrij duidelijk een RAM, maar dan met een dakkapel en een “normale” kofferbak. Dit om het sedan-gedeelte te realiseren, al lijkt het nog steeds gewoon een pickup of SUV.

In het interieur gaat de gekte gewoon verder. Laten we voorop stellen dat het interieur van een RAM vooral functioneel bedoeld is. Maak je er een luxeproduct van, dan moet je wat plastic lozen. Dat deed Aznom, het interieur is voor het grootste deel bekleed met alcantara. Dan wordt het duidelijk waar het tekort aan het materiaal vandaan komt: de Atulux zit er vol mee. Op de middenconsole achter en de stoelen is er ruimte voor sierlijk hout.

Tenslotte is Xzibit van Pimp my Ride ook nog even langs geweest om de auto te voorzien van wat gekke gadgets. Want je zal maar achterin je sufsedan zitten en behoefte hebben om Forza Motorsport 7 te spelen. Geen probleem, je krijgt twee joekels van TV’s en een Xbox om precies dat te doen. Ben je echter ouder dan veertien dan kun je gebruik maken van de champagnekoeler of de Nespresso-machine die met één druk op de knop rijst uit de middenconsole.

De Atulux voorziet een vrij specifieke groep kopers van hun droomwagen. Ondergetekende is er niet kapot van, maar leuk bedacht is het wel. Goedkoop is het ding niet: 263.000 dollar, zo’n 220.000 euro. En al zijn RAM’s nog relatief voordelig op grijs kenteken: de opgeofferde truckbed zorgt er voor dat je de Atulux gewoon op geel moet zetten. En dan merk je dat de overheid niet kapot is van zo’n HEMI V8 in het vooronder.

Met dank aan Andrea voor de tip!