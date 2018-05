SEAT Mii (2012 – heden) – occasion video & aankoopadvies

De kleinste SEAT op de huidige markt.

Ze rollen van dezelfde band als de Volkswagen up! en Skoda Citigo, dus qua kwaliteit is er geen verschil. Vaak wel qua prijs en dat is mogelijk een gouden tip om ook te zoeken naar een SEAT. Het drietal deelt bijna alle techniek en ook qua uiterlijk zijn de verschillen beperkt. De grille is anders, de kofferklep, bumpers en lampen ook. Onderhuids verschillen ze echter niet, hoewel de up! Inmiddels met wat moderne TSI turbomotoren leverbaar is en de Mii niet. De up! is er sinds kort zelfs als GTI (rijtest), maar naar een Mii Cupra zoeken we nog tevergeefs.

Aanbod op Autotrack

Net als bij Skoda en Volkswagen is er van de Mii een lekker ruim aanbod. Er staan er meer dan 500 te koop op AutoTrack, met prijzen die rond de 5 mille beginnen. Naar een versie met automaat wordt het goed zoeken, want die vormen slechts 8% van het aanbod. Dat zijn er op moment van schrijven dus 16 stuks en van de aardgas versie is er zelfs maar één (nieuw) exemplaar te vinden.

Alternatieven

Fiat 500

Skoda Citigo

Volkswagen up!

Aandachtspunten

Aandrijflijn

De automaat (ASG) is een gerobotiseerde handbak met enkele koppeling. Als je een reguliere automaat of DSG bak gewend bent gaat deze bak je tegenvallen, want hij schakelt minder snel en minders soepel. Proefrijden dus!

Het inschakelen van de achteruit gaat bij auto’s van de eerste productiejaren niet altijd soepel. Soms zijn er meerdere pogingen nodig.

De koelfan blijft soms draaien, ook als de auto stilstaat. Dit kan de accu leegtrekken. Vervangen van de module is helaas noodzakelijk in dit geval.

Er zijn wat meldingen van vervuilde nokkenassensoren. Hierdoor kan de auto stilvallen, maar het schoonmaken van de sensor lost dit probleem op.

De motoren hebben voor iedere cilinder zogeheten PEN-bobines en die kunnen spontaan de geest geven. Niet meer doorrijden, want dan kan de katalysator defect raken.

De distributieriem dient elke drie jaar of 50.000 kilometer vervangen te worden.

Carrosserie en interieur

De navigatie van de vroege modellen loopt vaak vast, mensen zijn daar niet over te spreken. Latere modellen zijn stukken minder storingsgevoelig.

De ventilatie is niet optimaal, er zijn veel mensen die klagen over beslagen ruiten. De airco aanzetten lost het probleem (deels) op.

Elektronica

Er komen nogal wat klachten voorbij op het internet over de radio’s van de vroege modellen. De ontvangst is niet al te best.

