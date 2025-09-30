Is dit dé manier om geld te besparen met een elektrische auto?

Het magische woord van vandaag is dynamisch energiecontract.
Je kan Nederlanders ’s nachts voor weinig dingen wakker maken, maar als je het hebt over geld besparen zitten ze rechtop in bed. Het kopen of leasen van een elektrische auto vanwege fiscale redenen is zeer begrijpelijk, want iedereen doet het. Behalve het handjevol mensen dat het doet om het milieu te redden natuurlijk. Maar hoe kun je die fiscale voordeeltjes maximaal benutten?
Volgens een nieuw onderzoek van adviesbureau Roland Berger is een dynamisch energiecontract het gouden ei. Nu moet je dit onderzoek wel met een klein korreltje zout nemen, want de studie is uitgevoerd in opdracht van Zonneplan. Laat deze partij nu net energiecontracten en zonnepanelen aanbieden. Hou het wij-van-WC-eend gehalte enigszins in je achterhoofd. Zo, dat was de disclaimer. Nu door naar het onderzoek.
Dynamisch energiecontract
Inmiddels hebben bijna 900.000 Nederlandse huishoudens een dynamisch energiecontract afgesloten, goed voor ongeveer zes procent van het totaal. Bij zo’n contract betaal je niet een vaste prijs per kilowattuur, maar volg je de actuele groothandelsprijs. Dat klinkt risicovol, maar in de praktijk blijkt het in 2024 voor alle onderzochte gebruikersprofielen de voordeligste optie te zijn geweest.
Zeker als je zo’n freak bent die er gek op is om de prijzen in de gaten te houden. Sommige mensen maken er echt een sport van om op het goedkoopste manier zoveel mogelijk stroom te verbruiken. Voor de wasmachine, droger, vaatwasser of natuurlijk de elektrische auto.
Volgens de onderzoekers kunnen veelrijders die jaarlijks 40.000 kilometer afleggen ruim €700 per jaar besparen door hun laadmomenten slim te plannen. Klinkt indrukwekkend, maar het gros van de mensen maakt natuurlijk geen 40k per jaar met hun EV. Dat mag je gerust halveren, maar dan nog kun je enkele honderden euro’s besparen als je het slim aanpakt.
Slim laden als sleutel
Over slim gesproken. De grote winst zit in ‘slim laden’. In plaats van je EV direct na thuiskomst in te pluggen, verschuif je het laden naar de goedkoopste uren van de dag of nacht. Moderne laadpalen en apps kunnen dit volledig automatisch voor je regelen zodat je niet zelf hoeft te klooien in zo’n app.
Het draagt daarnaast bij aan een stabieler elektriciteitsnet. Uit eerder onderzoek van netbeheerders blijkt dat slim laden de piekbelasting in de avond met maar liefst 68% kan verlagen. Broodnodig, want het net piept en kraakt doordat Nederlandse huishoudens allemaal op hetzelfde moment veel energie verbruiken.
Met zonnepanelen en eventueel zelfs een warmtepomp kun je het nog interessanter maken. Gezinnen met deze combinatie waren volgens het onderzoek tot wel 40% goedkoper uit met een dynamisch contract dan met een éénjarig vast contract.
Nog meer voordeel na 2027
De salderingsregeling verdwijnt vanaf 2027. Voor bezitters van een vast contract betekent dat een flinke strop: terugleveren levert dan nauwelijks nog iets op. Bij een dynamisch contract krijg je echter altijd de actuele marktprijs, zonder extra kosten. Dat kan huishoudens met zonnepanelen gemiddeld nog eens €175 per jaar schelen. Toch mooi meegenomen
Maar wat als de Russen komen?
Enige nuance in dit onderzoek is natuurlijk wel nodig. Want een dynamisch contract is nu gunstig met acceptabele stroomprijzen. Maar enkele jaren geleden was dat wel anders. Toen was iedereen maar wat blij met z’n vaste contract en betaalden mensen met een dynamisch contract soms wel 100% meer per kWh voor stroom in vergelijking met mensen met een vast contract. Leuk hoor, dat dynamische.
Dus als de Russen echt besloten hebben Europa binnen te vallen, dan heb je het nakijken met je dynamisch contract. Maar goed. In dat geval ben je weer beter uit met een diesel. Kun je tenminste met een actieradius van 1.000 kilometer volgas stampen richting veiligheid. Maar das een andere discussie.
Reacties
Joris24 zegt
Bij mij woont iemand in de straat die net voor 30k thuisaccu’s heeft gemonteerd en nu trots vertelt hoe hij soms wel een paar tientjes per dag kan verdienen met dynamische energietarieven. Het moet je hobby zijn, maar de enorme investering die je vooraf doet en dan ook nog de tijd die je moet stoppen in afstellen en onderhouden van zo’n systeem is het mij niet waard. Zelfde als met een EV, als je wil handelen moet je ook een vehicle to grid optie hebben om terug te kunnen laden en er geld mee te kunnen verdienen.
Maar dat raakt ook je laadcycli, en daarnaast wil je niet ’s nachts alle dure stroom teruggeleverd hebben om vervolgens in de ochtend niet naar je werk te kunnen rijden omdat je alles verkocht hebt.
Leuk voor een niche die er lol aan heeft, maar echt handelen met energie is in vrijwel geen enkel geval significant rendabel gezien de primaire investeringen. En als dat wel gaat gebeuren dan ga je ook wel aan belastingen onderworpen worden.
keecee zegt
Je haalt er nu dingen bij die helemaal niet in het artikel benoemd worden. Batterijen, handelen.
Joris24 zegt
Fair, ik heb het wat breder getrokken. Maar de rest is open deur universiteit onderzoek toch? “Neem een variabel contract en laad je auto als de tarieven laag zijn, dan kun je geld besparen”. Daarnaast gaat het ook over bijvoorbeeld zonnepanelen en een warmtepomp, “Laad op als je je eigen stroom opwekt” is ook een stukje open deur. En je warmtepomp zo veel mogelijk laten lopen als de tarieven laag zijn ook…
ghost zegt
Niet aan beginnen. Straks shift iedereen naar de latere momenten en verandert men de prijzen. 1 bak ellende en die leveranciers maar lachen..
pietertje123 zegt
Allemaal leuk en aardig maar blijft geknutsel in de marge en resultaten eruitpikken die in de eigen straatjes passen.
Crux van de hele transitie is simpelweg het tijdsverschil tussen productie en verbruik. Dat kun je best een eindje op elkaar afstemmen door laden/pompen te matchen met zonnepanelen productie maar zelfs hiervoor is al best wat apparatuur nodig (slimmere laadpaal, slimmere warmtepomp aansturing en dat ook met de warmwaterproductie/voorraad) die nog of een hoog tweakers-knutsel-gehalte heeft of hartstikke duur is in aanschaf en aanleg.
Maar het echte probleem hierin zit ‘m in het winterverbruik vs zomerproductie. Pas als dat op te lossen valt, gaat het ergens heen.
Ik denk dat de industrie hier iets in kan gaan doen. Die vreten de overproductie in de zomer dan op en zetten wat ze zelf niet kunnen gebruiken dan op grote schaal om in iets als waterstof (of voor mijn part synthetische diesel, als het maar opslag is. hoeft niet heel efficient want overschot zou anders ongebruikt afgevoerd worden). En dat dan in de winter omzetten in energie voor eigen gebruikt plus nationaal naar de consumenten.
mashell zegt
De overproductie van zonnestroom in de woonwijken in de zomer is waardeloos omdat het de industrie, op de industrie terreinen die er iets mee kan, niet kan bereiken. Op het moment dat het netwerk is aangepast en dat de stroom de industrie kan bereiken is die stroom niet langer waardeloos en is er dus geen goedkope overproductie om om te gaan zetten in een wintervoorraad.
ty5550 zegt
Zon- en windenergie houden zich niet aan de normale werkweek en werkuren. In het weekend heb je dikwijls ook veel zon en geregeld ook veel wind, hoewel de vraag dan heel beperkt is. Net zoals je s nachts heel weinig vraag hebt maar geregeld ook veel wind. Dit is dus voor een groot deel gewoon basiseconomie vraag en aanbod. Sluit niet uit dat er investeringen aan het net ook nodig zijn maar om te zeggen dat met een beter net er geen goedkope overproductie meer is, is natuurlijk volledig bij de haren gegrepen.
ty5550 zegt
Vind de laatste alinea met betrekking tot de Russen wel wat vreemd. Denk dat de grote meerderheid tegenwoordig toch op een variabel contract zit. Vaste contracten zijn momenteel erg duur, die energieleveranciers hebben hun goed ingedekt om opnieuw niet genekt te worden. Dus of je dan een dynamisch contract hebt of een gewoon variabel contract, de tarieven gaan toch omhoog gaan bij serieuze energieproblemen zij het misschien met een heel beperkte vertraging bij de gewone variabele. En met dat dynamisch kan je afhankelijk van je verbruikssituatie dan nog wat rond de echt hoge pieken heen verbruiken. Op moment van veel wind en zon gaan de tarieven dan nog steeds redelijk zijn.