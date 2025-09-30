Is dit dé manier om geld te besparen met een elektrische auto?

Het magische woord van vandaag is dynamisch energiecontract.

Je kan Nederlanders ’s nachts voor weinig dingen wakker maken, maar als je het hebt over geld besparen zitten ze rechtop in bed. Het kopen of leasen van een elektrische auto vanwege fiscale redenen is zeer begrijpelijk, want iedereen doet het. Behalve het handjevol mensen dat het doet om het milieu te redden natuurlijk. Maar hoe kun je die fiscale voordeeltjes maximaal benutten?

Volgens een nieuw onderzoek van adviesbureau Roland Berger is een dynamisch energiecontract het gouden ei. Nu moet je dit onderzoek wel met een klein korreltje zout nemen, want de studie is uitgevoerd in opdracht van Zonneplan. Laat deze partij nu net energiecontracten en zonnepanelen aanbieden. Hou het wij-van-WC-eend gehalte enigszins in je achterhoofd. Zo, dat was de disclaimer. Nu door naar het onderzoek.

Dynamisch energiecontract

Inmiddels hebben bijna 900.000 Nederlandse huishoudens een dynamisch energiecontract afgesloten, goed voor ongeveer zes procent van het totaal. Bij zo’n contract betaal je niet een vaste prijs per kilowattuur, maar volg je de actuele groothandelsprijs. Dat klinkt risicovol, maar in de praktijk blijkt het in 2024 voor alle onderzochte gebruikersprofielen de voordeligste optie te zijn geweest.

Zeker als je zo’n freak bent die er gek op is om de prijzen in de gaten te houden. Sommige mensen maken er echt een sport van om op het goedkoopste manier zoveel mogelijk stroom te verbruiken. Voor de wasmachine, droger, vaatwasser of natuurlijk de elektrische auto.

Volgens de onderzoekers kunnen veelrijders die jaarlijks 40.000 kilometer afleggen ruim €700 per jaar besparen door hun laadmomenten slim te plannen. Klinkt indrukwekkend, maar het gros van de mensen maakt natuurlijk geen 40k per jaar met hun EV. Dat mag je gerust halveren, maar dan nog kun je enkele honderden euro’s besparen als je het slim aanpakt.

Slim laden als sleutel

Over slim gesproken. De grote winst zit in ‘slim laden’. In plaats van je EV direct na thuiskomst in te pluggen, verschuif je het laden naar de goedkoopste uren van de dag of nacht. Moderne laadpalen en apps kunnen dit volledig automatisch voor je regelen zodat je niet zelf hoeft te klooien in zo’n app.

Het draagt daarnaast bij aan een stabieler elektriciteitsnet. Uit eerder onderzoek van netbeheerders blijkt dat slim laden de piekbelasting in de avond met maar liefst 68% kan verlagen. Broodnodig, want het net piept en kraakt doordat Nederlandse huishoudens allemaal op hetzelfde moment veel energie verbruiken.

Met zonnepanelen en eventueel zelfs een warmtepomp kun je het nog interessanter maken. Gezinnen met deze combinatie waren volgens het onderzoek tot wel 40% goedkoper uit met een dynamisch contract dan met een éénjarig vast contract.

Nog meer voordeel na 2027

De salderingsregeling verdwijnt vanaf 2027. Voor bezitters van een vast contract betekent dat een flinke strop: terugleveren levert dan nauwelijks nog iets op. Bij een dynamisch contract krijg je echter altijd de actuele marktprijs, zonder extra kosten. Dat kan huishoudens met zonnepanelen gemiddeld nog eens €175 per jaar schelen. Toch mooi meegenomen

Maar wat als de Russen komen?

Enige nuance in dit onderzoek is natuurlijk wel nodig. Want een dynamisch contract is nu gunstig met acceptabele stroomprijzen. Maar enkele jaren geleden was dat wel anders. Toen was iedereen maar wat blij met z’n vaste contract en betaalden mensen met een dynamisch contract soms wel 100% meer per kWh voor stroom in vergelijking met mensen met een vast contract. Leuk hoor, dat dynamische.

Dus als de Russen echt besloten hebben Europa binnen te vallen, dan heb je het nakijken met je dynamisch contract. Maar goed. In dat geval ben je weer beter uit met een diesel. Kun je tenminste met een actieradius van 1.000 kilometer volgas stampen richting veiligheid. Maar das een andere discussie.