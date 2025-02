Aston Martin gelooft nog niet in elektrische auto

Bij Aston Martin blijven ze voorlopig vasthouden aan een hybride oplossing.

Elektrische auto’s? Leuk voor de massavoertuigen, maar als het om supersportwagens is de markt er nog niet rijp voor. Tenminste, dat denken ze bij Aston Martin. Ik denk dat het geen verkeerde gedachte is.

De ontwikkelingen zijn nog niet op het niveau waarop een elektrische auto qua emotie net zoveel lol geeft als een verbrandingsmotor. En dan hebben we het niet over een 1.0 driepitter, maar een V8 of een dikke V12.

Aston Martin blijft daarom voorlopig vasthouden aan een hybride oplossing. Dat zegt kersverse baas Adrian Hallmark in gesprek met Autocar. De Britten werken wel aan een volledig elektrische auto. Deze zal echter op z’n vroegst pas in 2030 verschijnen. De komende vijf jaar laat Aston Martin de motoren brullen.

Aan Hallmark de deftige taak van Aston Martin wél een succes te maken. Het historisch prachtige merk heeft inmiddels een mooie line-up. De voormalige baas van Bentley heeft de plannen om saai en stabiel te worden met Aston Martin. Dat klinkt saai (joh), maar dat is precies wat het merk nodig heeft.

Het is geen vanzelfsprekendheid om succes te hebben in het land van de luxe auto. Ja, merken als Ferrari en Lamborghini doen het ontzettend goed. Ferrari heeft zijn naam mee, terwijl Lamborghini met de Urus een monsteromzet weet te draaien. De DBX draait op zijn eigen platform, terwijl de Urus componenten deelt met bijvoorbeeld Audi en Porsche.

Die dure aanpak van Aston Martin helpt om een unieke auto op te leveren, echter is de weg naar meer winst maken ook langer. Onder leiding van Adrian Hallmark moet het merk nu echt gaan draaien. Het vijfjarenplan heeft de focus op auto’s met verbrandingsmotoren, al dan niet hybride. Die volledige elektrische auto is nog ver weg.