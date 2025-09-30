Hier moet je geen herrie maken met een luide uitlaat!

Tenzij je het leuk lijkt om in de problemen te komen.

Jij dacht dat ze enkel op de Rotterdamse Meent last hadden van knallende uitlaten en dat soort herrie? Fout. Heel ver bij ons vandaan speelt hetzelfde probleem. En gaat de overheid op een vergelijkbare manier proberen het issue aan te pakken, namelijk met akoestische camera’s.

We hebben het over Hawaii en specifiek het eiland Oahu. Niet geheel toevallig het eiland waar de miljoenenstad Honolulu zit en waar de meeste toeristen die de Amerikaanse staat aandoen terechtkomen.

Op vakantie naar Hawaii

Naar aanleiding van klachten van de locals grijpt de Department of Transportation (HDOT) in. Ondergetekende kan zich wel een beeld vormen bij deze gang van zaken. Ik heb afgelopen zomer nog wat Autoblog-artikeltjes geschreven vanaf de Aloha State. Heerlijke plek hoor. Top temperaturen, altijd een briesje van zee, azuurblauw water. En omdat alle Cali technerds er tijd doorbrengen in de zomer is snel internet ook gewoon doodnormaal.

Geluidsoverlast is inderdaad een probleem. Met name in het toeristische Wakiki. Wat dat betreft hebben alle boulevards aan zee op toeristische plekken hetzelfde probleem. En de Meent in Rotterdam. Het trekt publiek aan dat door middel van luide uitlaatgeluiden de aandacht opeist.

Daarom is HDOT gestart met een tweejarig proefproject. De camera’s registreren voertuigen die boven de 90 decibel uitstoten. Ter vergelijking: een normale stadsdrukte zit rond de 85 decibel, en een huis-tuin-en-keukenstofzuiger haalt 75 dB. Pas boven de grens springt de camera aan en maakt deze een foto van het voertuig. Voorlopig worden er geen boetes uitgedeeld, maar de verzamelde data wordt gebruikt om toekomstige wetgeving aan te scherpen.

Locaties en uitbreiding

De eerste systemen zijn al actief langs de H-3 bij Halekou en op Ala Moana Boulevard bij Waikiki. Dit laatste noemde ik al. Waikiki Beach trekt jaarlijks ruim 4 miljoen toeristen. Niemand zit daar te wachten op nachtelijke cruises met dreunende uitlaten. Tegen 2026 moeten er nog acht extra camera’s bijkomen, vooral in de drukke centrale en zuidelijke zones van Oahu.

Niet de eerste keer dat Hawaii streng is

De Aloha State is sowieso niet mild voor hobbyisten die de standaarduitlaat verruilen voor iets luiders. Volgens wet 291-24.5 kan een eerste overtreding je al 100 dollar kosten. Word je binnen drie jaar nog eens betrapt, dan stijgt dat naar 300 dollar. En voor de echte hardleerse types kan een derde keer binnen vijf jaar oplopen tot 900 dollar, aldus Jalopnik. Ach in Nederland lachen we om dit soort boetebedragen, toch?

Dus. Als je als Hollander op vakantie gaat naar Hawaii dan moet je niet te tof doen met je gehuurde motorfiets als je door Waikiki blaft. Met een huurauto is het moeilijk om de dB-norm te overschrijden. Een huurauto met dikke V8 is zeldzaam tegenwoordig en al die Mustang en Camaro cabrio’s krijg je met een karige vierpitter. U bent gewaarschuwd.