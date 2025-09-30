Dubbele MRB interesseert camperkoper niets

Ondanks de aanstaande verdubbeling van de motorrijtuigenbelasting (MRB) op kampeerauto’s vliegen campers de deur uit.
Wat is het toch met die camper- en caravanverslaving van Nederlanders? Campers vliegen in 2025 harder dan ooit de showroom uit. Dat blijkt uit de nieuwste cijfers van BOVAG en Kampeer en Caravan Industrie (KCI). In de eerste 9 maanden van dit jaar zijn er 2.558 nieuwe campers verkocht. Dat is nu al meer dan in heel 2024, toen er 2.465 stuks werden verkocht.
Met de huidige trend lijkt de grens van 3.000 nieuwe campers in 2025 binnen handbereik. Binnenkort is de Kampeer en Caravan Jaarbeurs in Utrecht (1 tot en met 5 oktober) en met nog een kwartaal te gaan voelt die 3k als een formaliteit. Dat record gaat er gewoon komen.
Op 1 september stonden er 633.802 caravans en campers geregistreerd in Nederland. Dat is bijna 12.000 meer dan een jaar geleden. Van dat totaal zijn ruim 208.000 campers en bijna 426.000 caravans. Covid is allang voorbij hoor jongens, we kunnen gewoon weer huisjes huren.
Caravan als nationale trots
Kaas, wiet, Konigsdag. Ook caravans mag je toevoegen aan het rijtje nationaal trots. Niet alleen campers doen het goed, ook de caravan blijft geliefd. Tot halverwege september zijn er 6.174 nieuwe caravans verkocht, iets meer dan in dezelfde periode vorig jaar.
Een voordeeltje. Op caravans betaal je géén wegenbelasting. Ze vallen simpelweg onder de categorie aanhangwagen. Dat maakt ze voor veel vakantiegangers een relatief goedkope optie, zeker nu de camper zwaarder belast gaat worden.
Dubbele camper MRB per 2026
Vanaf het nieuwe jaar geldt voor campers niet langer het kwarttarief MRB, maar het dubbele tarief ten opzichte van nu. Voor veel bezitters betekent dat honderden euro’s extra per jaar. Het ministerie van Financiën verdedigt de maatregel met twee argumenten: de staatskas loopt inkomsten mis en het huidige tarief biedt onvoldoende prikkel om naar duurzamer vervoer te kijken.
Een voordeeltje in vergelijking met een auto voor dagelijks gebruik is dat je een camper eenvoudig kunt schorsen voor de periode dat je deze niet gebruikt. En dan betaal je voor die periode geen MRB.
Vooralsnog lijkt de hogere belasting de camperdroom van Nederlanders niet te temperen. Sterker nog: 2025 gaat de boeken in als een recordjaar. En dat is opmerkelijk, want wie naar de cijfers kijkt ziet dat het camperbezit allang niet meer voor een niche is. Het is mainstream geworden. Hashtag vanlife en ongekende populaire YouTubers die met hun ongeschoren kanis leuke filmpjes maken waar miljoenen mensen naar kijken.
Reacties
Mike zegt
Lekker argument van het ministerie, we lopen inkomsten mis. Ja je kunt zo alles wel zwaarder gaan belasten. Minder uitgeven aan het handhaven van onzinnige regels zou ook helpen. Verduurzaming van de camper is ook niet aan de orde want een elektrische camper is niet te koop. Ik noem een veredeld elektrisch busje met een matras en een kookplaat namelijk geen camper meer. Als ze de grenzen wat wel en geen camper is nou aan zouden pakken dan wordt er ook minder misbruik van gemaakt
potver7 zegt
Op alle geld die je aan een camper kwijt bent, valt die MRB in het niet, en al helemaal als je het ding schorst in de maanden dat je ‘m niet gebruikt. Dus tja…
Een caravan heeft geen MRB, maar vergt ook onderhoud en stallingskosten, en een auto waarmee je het ding kunt trekken. Kost ook extra geld.
Tel daarbij op dat onze 60-plussers nog de welvarendste leeftijdscategorie is, die ook in omvang nog steeds stijgt, en je hebt je verklaring voor dit fenomeen.
(let wel: ik wilde eerst schrijven dat woningnood een bitch is, maar dat is zeker niet de volledige verklaring voor dit fenomeen)
lpgbarrel zegt
Ik wil dat nog meer mensen gaan kamperen! Wordt voor mij een huisje huren alleen maar goedkoper ;-)
pietertje123 zegt
‘je kunt weer een huisje huren’… nou… dat wordt óók gedaan: de vakantiemarkt is gewoon vol en duur geworden. Alles moet meer opbrengen om uit de kosten te komen, dus prijzen omhoog, werkt niet dus aanbod beter maken (glamping, huisjes, parken) en dus nog duurder. Kan ook want lonen stijgen, eisen stijgen, consumentisme stijgt dus men betaald wel. Dus allemaal vol, druk, lang tevoren keuzes maken en vastleggen aan locatie/kosten/tijd met bijbehorende moderne boekingstrucs waardoor je altijd wel een slecht gevoel overhoudt aan je boeking.
De tijd van tent kamperen, weken aan de kust op een veldje staan of tent in de kofferbak en we zien wel in Europa op vakantie is voorbij. Te druk, te vol, te duur.
Caravan was een upgrade na de tent. Maar die dingen zijn ook paleizen geworden, en dat past dan weer niet bij de minder kg’s trekkende moderne auto’s. Camperaars waren mensen die lang weg gingen, pensionados dus die toen met VUT relatief jong weg konden. Nu is de generatie aan de beurt die ouder is maar nog wel geld heeft. De jongere generatie die niet in die huisjes wil en niet meer in tent of caravan langdurig vakantie viert, kan nu met gebruikte campers toch nog op weg voor korte vakantietjes (weekenden, weekje) want dat kun je nog behappen met mobiel werken enzo. Als dat ding min of. meer standby staat kan dat, als je een tent van zolder moet halen en in je auto proppen, een caravan moet gaan halen en inladen is dat toch anders.
Een camper lijkt dus handiger dan een caravan – die markt zakt ook niet inelkaar volgens mij – maar:
Ze vergeten wel allemaal dat je een complete auto koopt: dus met onderhoud aan motor, ophanging, versnellingsbak + MRB terwijl je dat bij een caravan allemaal niet of minder hebt.
madvillain zegt
Het probleem is voornamelijk gekomen door vele bezitters van een camperbusje welke deze dagelijks zijn gaan rijden, waarvoor het kwart-tarief nooit bedoeld was. Het is nu eenmaal een recreatie-voertuig. Hetzelfde als destijds met de oldtimerregeling, je stapte dagelijks in een 190D en je zat nog comfortabel voor weinig kosten. Ook waarvoor deze regeling niet bestond, die was er voor de gebruikelijke liefhebber die in het weekend een rondje ging rijden, en niet voor dagelijks gebruik.
Ja het staat nergens dat het niet mag, maar dit valt de regering natuurlijk ook gewoon op.