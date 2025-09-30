Dubbele MRB interesseert camperkoper niets

Ondanks de aanstaande verdubbeling van de motorrijtuigenbelasting (MRB) op kampeerauto’s vliegen campers de deur uit.

Wat is het toch met die camper- en caravanverslaving van Nederlanders? Campers vliegen in 2025 harder dan ooit de showroom uit. Dat blijkt uit de nieuwste cijfers van BOVAG en Kampeer en Caravan Industrie (KCI). In de eerste 9 maanden van dit jaar zijn er 2.558 nieuwe campers verkocht. Dat is nu al meer dan in heel 2024, toen er 2.465 stuks werden verkocht.

Met de huidige trend lijkt de grens van 3.000 nieuwe campers in 2025 binnen handbereik. Binnenkort is de Kampeer en Caravan Jaarbeurs in Utrecht (1 tot en met 5 oktober) en met nog een kwartaal te gaan voelt die 3k als een formaliteit. Dat record gaat er gewoon komen.

Op 1 september stonden er 633.802 caravans en campers geregistreerd in Nederland. Dat is bijna 12.000 meer dan een jaar geleden. Van dat totaal zijn ruim 208.000 campers en bijna 426.000 caravans. Covid is allang voorbij hoor jongens, we kunnen gewoon weer huisjes huren.

Caravan als nationale trots

Kaas, wiet, Konigsdag. Ook caravans mag je toevoegen aan het rijtje nationaal trots. Niet alleen campers doen het goed, ook de caravan blijft geliefd. Tot halverwege september zijn er 6.174 nieuwe caravans verkocht, iets meer dan in dezelfde periode vorig jaar.

Een voordeeltje. Op caravans betaal je géén wegenbelasting. Ze vallen simpelweg onder de categorie aanhangwagen. Dat maakt ze voor veel vakantiegangers een relatief goedkope optie, zeker nu de camper zwaarder belast gaat worden.

Dubbele camper MRB per 2026

Vanaf het nieuwe jaar geldt voor campers niet langer het kwarttarief MRB, maar het dubbele tarief ten opzichte van nu. Voor veel bezitters betekent dat honderden euro’s extra per jaar. Het ministerie van Financiën verdedigt de maatregel met twee argumenten: de staatskas loopt inkomsten mis en het huidige tarief biedt onvoldoende prikkel om naar duurzamer vervoer te kijken.

Een voordeeltje in vergelijking met een auto voor dagelijks gebruik is dat je een camper eenvoudig kunt schorsen voor de periode dat je deze niet gebruikt. En dan betaal je voor die periode geen MRB.

Vooralsnog lijkt de hogere belasting de camperdroom van Nederlanders niet te temperen. Sterker nog: 2025 gaat de boeken in als een recordjaar. En dat is opmerkelijk, want wie naar de cijfers kijkt ziet dat het camperbezit allang niet meer voor een niche is. Het is mainstream geworden. Hashtag vanlife en ongekende populaire YouTubers die met hun ongeschoren kanis leuke filmpjes maken waar miljoenen mensen naar kijken.