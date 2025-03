Middel tegen autodiefstal: koop een elektrische auto!

Er vond weer (te) veel autodiefstal plaats in 2024, maar bezitters van een elektrische auto zijn statistisch gezien erg veilig.

Het is een doemscenario voor elke autobezitter, petrolhead of niet. Je loopt naar de plek waar je de auto voor het laatst hebt gezien en ineens staat daar niks meer. Of nog erger: jatmozen hebben ’s nachts je oprit gevonden en je auto in je slaap ontvreemd. Je moet er niet aan denken, in elk geval. Er komen hoopvolle cijfers van het VbV: 56 procent van de gestolen auto’s worden weer teruggevonden. Dan nog weerhoudt het dieven er niet van om kansen te pakken waar dat kan en auto’s te stelen om ze overal en nergens heen te exporteren.

Cijfers autodiefstal

Het neemt allemaal niet weg dat er volgens VbV en de ANWB 5.969 auto’s zijn gestolen in 2024. Het is op zich logisch dat de auto’s die het meest worden gestolen populaire modellen zijn, zoals de Toyota RAV4 en C-HR en de Volkswagen Golf en Polo. Stelen, doorverkopen: je vindt altijd wel een geïnteresseerde. En zo niet, onderdelen zijn ook gewild voor deze populaire auto’s. Er zijn 377 RAV4’s gestolen, 319 Polo’s, 299 Golfs en 182 C-HR’s. Ook de Fiat 500, Mercedes A-Klasse en Toyota Aygo komen in de top 10 voor.

Minst gestolen

Zoals gezegd wil ‘meest gestolen’ niet per definitie zeggen dat je nu elke dag gevaar loopt, want zoals gezegd zijn dit ook populaire auto’s. Het is daarom ook niet een gigantische verrassing dat er maar één SsangYong is gestolen afgelopen jaar. Daarnaast is er maar één exemplaar gestolen van de merken Ferrari, Lamborghini, Aiways, Nio, Fisker, ‘PGO’ (bedoelen ze dan die kekke 356 replica uit Frankrijk?) en, misschien wel het meest opvallend: Polestar.

Elektrisch niet populair bij dieven

Daar waar er gemiddeld bijna een keer per dag een Polo is gejat, wisten de dieven van de inmiddels meer dan 12.000 Polestars maar eentje te grijpen. Van de 100.000 Tesla’s in Nederland zijn er maar 11 gestolen, eenzelfde soort percentage. ANWB sorteerde de cijfers op brandstofsoort en dan valt op dat dieven elektrische auto’s massaal laten staan. Bij een benzineauto is de kans 0,26 procent dat je hem kwijt raakt en bij hybrides is de kans 0,52 procent. Bij een EV? 0,05 procent.

Het is lastig om één verklaring daarvoor te geven, maar een paar dingen kunnen de oorzaak zijn. Zo worden auto’s meestal gestolen voor doorverkoop en bij EV’s valt die waarde vaak tegen. En aangezien veel gestolen auto’s naar Afrika verhuizen: daar is de laadinfrastructuur ook niet gegarandeerd in orde. Je hebt dus betrekkelijk weinig aan een elektrische auto aldaar. Je zou uiteraard de auto in onderdelen kunnen verkopen, maar dan is je koper wederom waarschijnlijk iemand uit een markt waar er meer controle zit op malafide import. De slagingskans is dus gewoon te klein om het lucratief te maken.

Daarnaast is de beveiliging van auto’s ook steeds beter geworden, evenals de manieren hoe je een gestolen auto opspoort. Dus de initiële diefstal is al veel moeilijker. Los van het feit dat een Tesla en/of Polestar vrij connected is en diefstal dus echt niet meer gaat om een schroevendraaier in een slot pielen. Maar goed, moderne anti-diefstal is niet inherent aan een EV, we willen bijvoorbeeld niet insinueren dat een Toyota per definitie makkelijk te stelen is. Maar als een Nigeriaanse prins jou flinke knaken belooft als het lukt, is de druk natuurlijk opgevoerd.