Is dit de meest bijzondere Audi RS6 in ons land? - Autoblog.nl

Het kleurtje op deze Audi RS6 in Nederland is… nogal vreemd.

Of het nou Paint to Sample van Porsche is, MSO van McLaren, Tailor Made van Ferrari, Ad Personam van Ferrari, Designo van Mercedes, Individual van BMW of zelfs Opel die een dergelijk programma heeft: aan kleurkeuze is er heden ten dage geen gebrek. Je moet het zo zien: des te groter je zak geld, des te gekker het kan worden. Ook Audi Exclusive is zoiets. Die levert een aantal zelf samengestelde kleuren, maar als je elke kleur ter wereld wil, kan dat.

Taktikgrün

Toch hebben wij moeite met het inbeelden van het gesprek waarin deze RS6 is samengesteld. Iets in de trend van: “elke kleur?” -“Ja meneer, elke kleur.” -“Oh, dus ook de kleur van wat mijn baby laatst uitspuugde?” “Ja meneer, dat kan. Dit is Taktikgrün.”

Wat eigenlijk al bijzonder is: definiëren. Want Audi noemt het groen, maar het heeft ook wat weg van mosterdgeel, of bruin, of beige, of zandkleurig. Dat Taktikgrün is gewoon een bijzondere kleur, op deze Audi RS6 maar ook gewoon in principe.

Eenheidsworst

Maar goed, men heeft het altijd over de eenheidsworst en hoe iedereen maar dezelfde kleur op zijn auto heeft. En dan ook nog het lef hebben om een Audi RS6 in het grijs of zwart te kiezen. Daar heb je met deze geen last van. Er is ook nog een middenweg uiteraard, Audi Exclusive is zoals gezegd een hele regenboog van kleuren. Ga maar eens een tweede exemplaar in Taktikgrün vinden. Lukt je niet, want die is er niet. Sterker nog: wij hebben moeite met de kleur überhaupt op een andere Audi vinden.















Bomvol!!1!

Je moet altijd uitkijken met termen als ‘bomvol’ of ‘alle opties’. Toch is er redelijk veel aangevinkt op deze RS6. Waaronder het lekkere Dynamic Plus-pakket, waardoor de topsnelheid omhoog gaat naar 305 km/u. Niks te klagen qua luxe en snelheid in dit bijzondere exemplaar van de Audi RS6.

Nieuw

Ook is hij zo goed als nieuw met maar 10 kilometer op de klok. Nee, hij is gewoon hagelnieuw. Plus een hoop opties, en een bijzonder kleurtje. Geen goedkoop exemplaar dus en dat blijkt. Ten slotte: hij staat gewoon in Nederland! De verkoper is dezelfde die ook nog die bijna nooit gebruikte Audi V8 heeft staan. De bijzondere Audi RS6 in Taktikgrün voor 235.745 euro meenemen kan op de website van Bourguignon.