Iconisch hoofdkwartier McLaren gaat in de verkoop - Autoblog.nl

Het bijna duivels uitziende McLaren Technology Center, het hoofdkwartier van het merk, gaat in de verkoop. Maar er is meer.

Je kunt vinden wat je wil van McLaren, maar hun hoofdkwartier is bijna objectief schitterend. In het McLaren Technology Center, zoals het bekend staat, in Woking worden de McLarens ontwikkeld en gebouwd. Het gigantische gebouw staat bekend om de ronde vorm met een lange oprit richting de ingang, waar grote glazen wanden een mooie lichtinval geven naar de grote lobby. Die lobby, maar ook de oprit en het grote ‘meer’ wat erbij hoort, vormen vaak het decor voor onthullingen van het merk. Naast een scala aan historische McLarens die te zien zijn. Het is gewoon een mooi gebouw.

Geldtekort

Het is helaas ook een duur gebouw. Het gebouw werd aan het begin van de jaren ’00 neergezet en geopend en is nog steeds hypermodern. Dat heeft het nodige gekost en kost nog steeds het nodige om te onderhouden. McLaren verkeert sinds de coronacrisis in zwaar weer. Ook de lening van een Bahreinse bank was kennelijk niet goed genoeg. Er moet meer actie ondernomen worden.

MTC in de verkoop

City A.M. meldt daarom dat het hoofdkwartier van McLaren in de verkoop gaat. Het McLaren Technology Center kan het merk 200 miljoen pond opleveren. Zonde: het is in de autowereld een iconisch gebouw. De Fast & Furious-reeks heeft het gebouw meermaals gebruikt in films, in de nieuwste film Hobbs and Shaw was het gebouw de setting voor de schurk zijn onderkomen. Dat lijkt dus allemaal in andere handen te komen. Jammer!

Niet getreurd

Toch zit het anders in elkaar, waardoor de verkoop van het hoofdkwartier niet het einde voor McLaren haar fabriek betekent. Hun idee is een sale-and-leaseback-strategie. Oftewel: de nieuwe eigenaar geeft McLaren 200 miljoen, McLaren betaalt het terug in leasebedragen. In andere woorden: McLaren kan het gebouw gebruiken, maar bezit het niet meer. Dat moet een waterdicht contract zijn. De meeste Britse sportwagens beginnen in een schuur in Devon, het is voor McLaren te hopen dat zij daar juist niet eindigen alvorens hun naam enkel nog genoemd wordt in opa’s bedverhalen.

Nood breekt ‘wet’

McLaren is sowieso met gekke dingen bezig sinds ze echt geld tekort hebben. Het verhaal van de reeds verpande auto’s die idealiter weer verpand moesten worden, een lastig verhaal. Het is te hopen dat ze er weer bovenop komen.