Is dit de meest smaakvol gemodificeerde BMW M3 ooit? - Autoblog.nl

Not your ordinary BMW M3, een occasion die een beetje gemodificeerd is. Maar dan op een erg smaakvolle manier.

Van klassiekers moet je afblijven. Het doet het nodige met de waarde namelijk. Net zoals dat de Mona Lisa niet meer waard wordt van een Gucci-petje opdoen, moet je klassieke auto’s gewoon standaard houden. Je loopt enkel het risico om andermans smaak dwars te zitten, zodat diegene er minder geld in wil steken.

BMW M3

Uitzonderingen vormen de regel en dit is er één van. We spotten een BMW M3 occasion uit 1988, de eerste generatie (E30) dus. Een auto die weinig uitleg nodig heeft, lijkt ons. Voor wie écht geen idee heeft: de 2.3 liter S14 viercilinder met 200 pk (iets meer bij andere uitvoeringen) was het tegendeel van de huidige trend: vooral de uitstekende rijeigenschappen dragen bij aan de iconische status van de E30. Naast een volstrekt no-nonsense uiterlijk waar eenvoud zegeviert. Volgens de eigenaar van deze BMW M3 die te koop aangeboden werd, was het uiterlijk toe aan een paar kleine wijzigingen.

Smaakvol

Gelukkig is de ‘tuning’ erg smaakvol gedaan. Niet zoals Clarkson altijd zei dat hij voorzien werd van magneten en door een Halfords-filiaal is gereden. Het exterieur is Lachssilber Metallic. De meest in het oog springende modificaties die uitgevoerd zijn: ‘smoked’ achterlichten en AC Schnitzer-velgen. Beide lijken ‘knaak’, zoals @jaapiyo dan zou zeggen, maar het werkt eigenlijk prima. Iets subtielere modificaties zijn de voorbumper en motorkap van een M3 Evolution. Ook de stance van de auto is niet helemaal standaard met dank aan Eibach-veren met Bilstein-dempers, waardoor de M3 nog meer ‘muscle’ uitstraalt dan hij al deed.

Interieur

Van binnen is de BMW M3 occasion lekker luxueus. Leren bekleding, airco, elektrisch bedienbare ramen en schuifdak en zelfs een Alpine CD-speler. Sturen gaat met een lederen stuurwiel van AC Schnitzer. Het zwarte interieur krijgt een mooi contrast van rode gordels.

Voor de goede orde

De BMW M3 occasion werd aangeboden op Bring a Trailer. Modeljaar 1988 met een forse 176.000 mijl (283.000 km) op de klok. Door verschillende revisies en poetsbeurten staat de auto er echter snaarstrak bij. Helaas is de M3 reeds verkocht en leverde hij net geen 53.000 dollar op. Bepaald niet in de steek gelaten door de tuning, dus. De advertentie bekijken kan op Bring a Trailer.