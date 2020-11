VT3 Turkije: Max wederom bovenaan, baan gladder dan ooit - Autoblog.nl

Wordt er al gesproken over afgelasten? De al gladde baan in Turkije kampte tijdens de derde vrije training ook nog eens met regenval. Een ijsbaan gunt nog meer grip. Voor wat betreft de tijden scoorde Max Verstappen lekker.

Vrije trainingen zijn meestal een bron van ‘speculatief’. Dit keer was het een bron van interessante rijomstandigheden. De gladheid van de baan in Turkije was al bekend, maar Moeder Natuur besloot nog eens extra roet in het eten te gooien door lekker te gaan sproeien in Istanbul.

IJsbaan

Het zorgde voor een groep extreem behouden rijders. We hebben de glibberpartijen tijdens droog weer gezien, regen maakt het niet veel beter. Desondanks durfden de meeste van de coureurs wel de baan op.

Geen crashes

Gelukkig was niemand overmoedig of een pechvogel en bleef de derde vrije training in Turkije bespaard van ongelukken. Het leek even slecht nieuws te zijn voor Alfa Romeo toen Antonio Giovinazzi eraf gleed in de tweede bocht. Maar het viel mee en ook Alfa Romeo komt er zonder kleerscheuren vanaf.

Antonio Giovinazzi is off at Turn 2



His front wing just clips the wall as he spins but he's okay to carry on#TurkishGP 🇹🇷 #F1 pic.twitter.com/vce4rLzHcH — Formula 1 (@F1) November 14, 2020

Full Wets

We horen je denken: er zijn toch banden voor dit soort omstandigheden? En ja, een hoop coureurs wisselden om naar Full Wets. Om zo de kansen op grip zo veel mogelijk te vergroten. Het was tevergeefs voor de meesten. De baan is nat en glad en elke poging om de banden op te warmen wordt bestraft met een slippartij.

Overigens wisten een hoop Twitteraars ook de humoristische kant te vinden van de spekgladde baan:

Tijden

Even concreet: los van alle gladde ongein zijn er wel tijden neergezet tijdens de derde vrije training in Turkije. Max Verstappen wist de snelste/minst langzame tijd neer te zetten: 1:48.485. Op gepaste afstand volgden Charles Leclerc, Alexander Albon, Esteban Ocon, Lando Norris en Sebastian Vettel. Let wel dat de verschillen erg groot waren: tussen Verstappen en Vettel zit zes seconden. De minst snelle getimede ronde kwam van Daniil Kvyat die ruim 20 seconden onder de tijd van Verstappen zat. Kvyat gebruikte de perfecte metafoor om te beschrijven waarom hij de AlphaTauri niet kon pushen: “ik heb meer grip op ijs”.

FP3 CLASSIFICATION 🏁



Here's how our runners and riders stack up after a challenging session #TurkishGP 🇹🇷 #F1 pic.twitter.com/dS48awq9X5 — Formula 1 (@F1) November 14, 2020

Beide Williams-coureurs zijn de baan nauwelijks op geweest en zetten geen tijd neer. Datzelfde geldt voor Lewis Hamilton. Die reed drie rondjes op full wets voordat hij verdween in de pits voor de rest van de training.

Kwalificatie

Om 13:00 Nederlandse tijd vindt de kwalificatie plaats, tenminste, zo lijkt het. Met commentaar van bijna alle coureurs en geroezemoes in de wandelgangen, moet er even kritisch gekeken worden naar de mogelijkheden voor de kwalificatie. Het lijkt bijna compleet onverantwoord om representatieve tijden neer te zetten onder deze omstandigheden.