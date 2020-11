Bizarre kwalificatie Formule 1: Grand Prix van Turkije 2020 - Autoblog.nl

Wie is vandaag de glibberigste aal en pakt de pole position voor de Grand Prix van Turkije?

Na negen jaar is de Formule 1 weer terug in Turkije. Dat is voor de fans goed nieuws, want de layout van het Intercity Istanbul Park Circuit is niet te versmaden. Gave bochten, hoogteverschillen, inhaalmogelijkheden: na talloze mislukte pogingen liet Herr Doktor Ingenieur Hermann Tilke zien dat hij een gaaf circuit bouwen eindelijk onder de knie had. Echter, al snel bleek dit weekend dat het recent vernieuwde asfalt op het circuit uitermate glibberig is.

Zelf in het droge gleden de coureurs gisteren de baan af alsof een van de marshals het voor de gein had ingesmeerd met groene zeep. Max Verstappen was natuurlijk de beste onder die omstandigheden. Maar de coureurs waren in hun F1 auto’s langzamer dan de GP2 auto’s waren toen ze nog raceten in Turkije. De organisatie besloot daarop twee dingen te doen. Het eerste is de FIA de schuld in de schoenen schuiven van de glijpartij. Het tweede was het nemen van een aparte maatregel: de hele nacht is er met straatauto’s over het circuit gereden. Dit in de hoop dat het circuit daardoor iets meer grip zou opbouwen. Een aantal taxi-chauffeurs uit Istanbul hebben dus waarschijnlijk de nacht van hun leven gehad…

Veel heeft het echter niet mogen baten, want vandaag is het als klap op de vuurpijl ook nog eens gaan regenen boven het circuit. In VT3 ging Daniil Kvyats mentale toestand daardoor zelfs van geïrriteerd naar jolig van meligheid: het lijkt wel alsof er op ijs geracet wordt. Voor de coureurs misschien niet altijd leuk, voor de toeschouwers des te meer. Laat nu maar eens zien wie de echte skills heeft qua car control…

Q1

Onze held Max toont het meeste enthousiasme om zijn kunsten te tonen. Hij staat vooraan in de pits om de baan op te gaan. Maar MV33 is ook maar een mens, zo toont hij aan met een snel spinnetje. Max is daardoor de temperatuur in zijn intermediates kwijt en Lando Norris komt langszij. Overigens is het interessant om te zien dat ongeveer de helft van de coureurs voor de inters kiest en de andere helft voor de full wets. Men weet dus eigenlijk niet wat de beste keuze is en dat is precies wat je wil zien als fan.

Onvermijdelijk schieten vervolgens verschillende coureurs de baan af of gaan ze achterstevoren. Gasly spint, Latifi spint, Verstappen spint nog een keer en de twee Ferrari’s doen een pas de deux naast de baan. Ocon en Stroll doen zichzelf een dienst door mooie tijden op de klok te zetten. De twee steken de laatste tijd een beetje flets af bij hun teamgenoten, maar laten met een voorlopige eerste respectievelijk derde plaats zien toch ergens wat skills te hebben. Verstappen en Leclerc daarentegen, gisteren nog de twee besten, staan slechts vijftiende en zestiende.

Maar de Nederlander en de Monegask hebben mazzel. Want, eigenlijk helaas, besluit de FIA weer eens dat het te nat is geworden op de baan. Met een dikke zes minuten op de klok in Q1, zwaait men de rode vlag. Altijd een beetje dubbel zoiets, maar een aantal coureurs zal ongetwijfeld aangegeven hebben dat de situatie onveilig is.

Na ongeveer een half uurtje gras zien groeien, acht Bernd Maylander de baan goed genoeg om weer van start te gaan om 15:55 uur lokale tijd. Alexander Albon, die er voorlopig lekker bijstaat op plek acht, is er dit keer als eerste bij. Maar ja, zijn banden staan nu wel twee minuten af te koelen voor het rode licht.

Achter Albon sluit Kimi aan met daarachter dan Verstappen. Maar als het licht op groen gaat, doet Kimi een Verstappentje. Daar heeft VER dus geen last van. Hij kan nu achter zijn teammaat aan die de baan voor hem schoon veegt en als referentiepunt dient. De vraag is echter of we groene sectoren zien. Het antwoord voor Verstappen is ja. Maar dat het nog glad is blijkt wel, Leclerc spint maar kan door, doch Grosjean heeft minder geluk en strand in de grindbak einde rechte stuk. De FIA reageert direct met de volgende code rood. Nu staan er nog slechts 3:30 minuten op de klok.

Dit keer duurt het intermezzo gelukkig wat korter. Enkele minuten later staat Verstappen nu weer vooraan bij het drukste stoplicht van Istanbul deze middag en sluit Albon aan. We zien de kostbare warmte van de bandjes afwalmen. Maar in zijn snelle ronde zet MV33 op de wets zelfs een paarse eerste sector neer met een enorm verschil. De baan is dus duidelijk beter geworden, nu alleen nog even het rondje afmaken. Bam, Max is dik acht seconden sneller dan Ocon.

Maar dan is de vraag: wie wordt het slachtoffer van deze enorme tombola. Want de baan is nu zoveel beter dat iedereen sneller kan. Echter, iedereen heeft ook maar een rondje om het te doen. Uiteindelijk heeft Lewis Hamilton weer alle geluk van de wereld. De Brit mist namelijk de tijdverbeteringsboot doordat hij van de baan schiet in bocht een. Daardoor is hij direct zijn tijd kwijt vanwege het overschreiden van track limits.

Maar LH44 heeft de mazzel dat Grosjean er al uitligt en Latifi zijn Williams in de grindbak parkeert. Daardoor gaat de aanstaand zevenvoudig kampioen door als veertiende. De afvallers zijn daarmee als alles gezegd en gedaan is toch weer uiterst voorspelbaar. Alleen Kvyat had het beter moeten doen en dat beide Alfa’s door zijn naar Q2 is een mooie opsteker voor iedereen met een Cuore Sportivo.

De afvallers: Magnussen – Kvyat – Russell – Grosjean -Latifi

Q2

Voordat Q2 goed en wel van start gaat legt de FIA al een bommetje onder de uiteindelijke uitslag vandaag. Veel coureurs zouden namelijk hun beste tijden hebben gezet onder geel aan het eind van de sessie. Technisch gezien klopt dat natuurlijk, maar hoe daar naar gekeken moet worden bij een zo enorm verbeterde baan gaat men na de sessie eens uitzoeken.

Enfin, ondertussen is Norris de eerste die een tijd op de klokken zet. Lando kraakt net niet de grens van de twee minuten op de inters, maar hij verliest vervolgens zijn tijd vanwege lak hebben aan track limits. Verstappen kiest nog steeds voor de full wets en gaat daarmee naar de snelste tijd met een 1:57.1. Albon gaat ook lekker. Het eerste rondje van de Britse Thai is langzamer dan die van Max, maar in zijn tweede ronde geeft AA23 Max een zeldzame en voorzichtige draai om zijn oren.

Stroll is ook aan het shinen, want de Canadees gaat opeens naar een 1:55.7 en is daarmee gewoon bijna een seconde sneller dan wie dan ook! Maar ja, onder in beeld zien we alleen maar groene of paarse sectoren. Dat wordt een hele interessante met nog vijf minuten te gaan. Nu de baan steeds beter wordt, komt ook het omslagpunt dat de inters sneller zijn in de buurt. Voorlopig is de hele top-10 nog onderweg met de echte ‘blauwe’ regenbanden. McLaren is het enige team dat voor de inters heeft geopteerd, maar in plaats van daarop te blijven gokken, wisselen zij juist terug naar de full wets. Dat signaleert dat het waarschijnlijk toch nog te vroeg is voor de ‘groene’ banden. Of misschien is het een foutje van team oranje.

Verstappen laat in deze sessie uiteindelijk toch wel weer even zijn uitzonderlijke klasse zien, door zo’n twee seconden(!) sneller te rijden dan zelfs zijn naaste achtervolgers. De aanvoerder van dat groepje is overigens teammaat Albon. Daarachter staat Hamilton, maar die geeft gewoon 2,5 seconden toe op Max Emilian. Voor de Alfa’s is het de beste Q2 van het jaar, want zij gaan met zijn tweetjes door naar Q3. Ongekende weelde voor het Zwitserse team.

Het succesje van Alfa is in het nadeel van de Italiaanse zus uit Maranello, want beide Ferrari’s halen de top-10 niet. Vettel is daarbij wel eindelijk weer eens een keertje sneller dan Leclerc, wat de Duitser deugd zal doen. De beide McLarens zijn ook klaar voor vandaag, evenals Gasly die vandaag niet kan schitteren.

De afvallers: Norris – Vettel – Sainz – Leclerc – Gasly

Q3

En dan dus Q3. In Q2 was het misschien nog net te vroeg, maar wordt dit dan de sessie voor intermediates? Aanvankelijk durven alleen Ocon en Perez de gok aan. Dat kan in hun voordeel zijn als dit gokje werkt en ze kunnen blijven rijden met temperatuur in de banden. Maar voordat het zover is zet Verstappen een bizarre prestatie neer. Hij is dik vier seconden sneller dan Albon en de Mercs. Dik vier seconden! Ongeloofeloos.

Stroll is verrassend genoeg de enige die in de buurt komt van Verstappen, als we een dikke seconde achterstand ‘in de buurt’ mogen noemen. Ocon lijkt aan te tonen dat het gokje voor inters niet top is, want hij gaat eerst voor de slechtste tijd van iedereen. Maar…dan komt Perez nog. De Mexicaan gaat onder de tijd van Verstappen door op de inters! Van pure vreugde spint Sergio daarna pardoes in de rondte.

Verstappen weet nu echter hoe laat het is en komt nu ook binnen voor inters. Maar, is dat nog wel de juiste keus? We hebben eerder gezien dat de eersten die de keus maken het voordeel hebben. Perez glibbert en glijdt over de baan, maar is wel snel. Verstappen daarentegen klaagt over grip. De tijd tikt langzaam weg. Gek genoeg werken voor Ocon de Inters helemaal niet.

Stroll gaat kortstondig naar P2, maar dan komt Max daar wel onderdoor. De Nederlander heeft nog één rondje, want hij gaat over de meet met 15 seconden te gaan. Wie is de laatste over de meet, op het juiste moment? Stroll, nu ook op inters, gaat naar P1 met een 1:47.765! Alle sectoren onder in beeld zijn echter groen, dus iedereen vindt nog tijd. Dit moet Max kunnen flikken toch? Toch?

Neen. De Nederlander komt nog erg dicht in de buurt, maar strand op een dikke twee tienden. Was het op full wets misschien wel gelukt? We zullen het nooit weten. Perez wordt derde op een epische dag voor Racing Point. Albon gaat naar P4, voor Ricciardo, Hamilton, Ocon, Raikkonen, Bottas en Giovinazzi. Slechts P6 en P9 dus voor het onverslaanbare Mercedes. Je verzint het niet.

Deze race wil je dus niet gaan missen. Morgen begint het om 11:00 uur!

F1 kwalificatie Turkije 2020: De volledige uitslag