GP Japan 2023 – uitslag VT1: Verstappen weer terug op 1?

We hebben de uitslag van de GP Japan VT1 voor je! Lekker bij het ontbijtje even het laatste F1-nieuws tot je nemen.

De GP van Singapore 2023 was een een grote teleurstelling voor het team van Red Bull. Althans, zo deed de wereld het laten lijken. De winst van Carlos Sainz was zeer verdiend en heel erg tof dat Norris en Hamilton op het podium stonden. Maar… Red Bull had een slecht weekend, maar wie de tijden zag van Max Verstappen in zijn tweede stint tijdens de race, kon al dat er vooral veel mis was gegaan in de voorbereiding. De Nederlander was namelijk alsnog bijzonder snel. Uiteindelijk finishte hij vlak achter Charles Leclerc.

Nou, die lijn heeft Red Bull lekker doorgezet bij de GP van Japan. We hadden al een klein beetje het vermoeden dat deze baan uitstekend bij de RB19 zou passen en wat blijkt: dat klopt!

Uitslag VT1 GP Japan

Eerst een huishoudelijke mededeling: Max Verstappen heeft een gloednieuwe motor, inclusief nieuwe turbo en MGU-H. Dit geldt overigens ook voor teammaat Pérez en concurrenten Alonso, Hamilton, Piastri, Stroll en Sargeant. In geen van de gevallen volgt er een gridstraf. Daarbij hebben Verstappen en Pérez een nieuwe uitlaat, ook hierbij geen gridstraf.

Dan de de training zelf. Was er nog veel vuurwerk? Nou, niet echt. De meeste Nederlanders sliepen er dan ook doorheen. Zoals verwacht bleef het de gehele sessie droog. Verstappen vatte de koe direct bij de hoorns en was direct snel. Sterker nog, hij was lange tijd van de sessie meer dan een seconde sneller dan de rest. Ook Pérez kwam niet bij hem in de buurt.

Tweede gedeelte

In het tweede gedeelte ging het al een stukje beter, maar dat kwam ook omdat de teams zachtere banden gingen gebruiken. Ferrari was het enige team dat in op gelijkwaardige banden in de buurt kwam van Red Bull. Ook Verstappen zette een tijd op de zachte banden neer: het verschil is uiteindelijk meer dan een halve seconde.

Waar is Mercedes GP dan? Op P14 en P16. Daarbij moeten we aantekenen dat die Hamilton en Russell niet gereden hebben op de zachte band. Op de hardere banden zaten McLaren, Ferrari en Mercedes een stuk dichter bij elkaar. Het is natuurlijk een vrije training, dus dit is niet direct een voorbode voor de uitslag. Wel kunnen we concluderen dat Red Bull hier zijn draai gaat vinden, de updates voor McLaren goed uitpakken en dat Japanners het traditioneel kunnen verrassen op Suzuka: kijk maar waar Yuki Tsunoda staat.

Uitslag VT1 GP Japan 202:

Positie Coureur Aantal rondes Snelste tijd 1 VERSTAPPEN 25 1:31.647 2 Sainz 24 1:32.273 3 Norris 24 1:32.392 4 Leclerc 25 1:32.574 5 Tsunoda 21 1:32.597 6 Alonso 23 1:32.650 7 Piastri 26 1:32.713 8 Albon 24 1:32.991 9 Lawson 28 1:33.005 10 Stroll 17 1:33.040 11 Pérez 25 1:33.043 12 Gasly 23 1:33.129 13 Russell 24 1:33.310 14 Hülkenberg 24 1:33.448 15 Ocon 22 1:33.516 16 Hamilton 22 1:33.699 17 Bottas 24 1:33.860 18 Magnussen 23 1:33.975 19 Sargant 27 1:34.212 20 Guanyu 23 1:34.831

De volgende vrije training vindt plaatsvan 8 tot 9. Check hier alles dat je moeten weten over de GP van Japan 2023!