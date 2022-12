En dat is voor een keer eens een persoonlijke mening. Ik vind dit namelijk oprecht de leukste BMW 1-serie van Marktplaats.

Iedereen heeft wel van die momenten in zijn (M/V/X) leven. Er verandert wat in je situatie en daarbij hoort ook een nieuwe auto. Nou is dat bij mij natuurlijk niet het geval, maar toch ben ik al een tijdje aan het gluren naar een leuke ‘daily’ die het goed doet op de Nederlandse wegen. En volgens mij heb ik de leukste gevonden.

Want ik heb een rode BMW 1-serie cabrio gevonden. En die kleur is al vreselijk goed, er is nog iets waardoor hij oprecht de leukste is. En dat hebben ze in het vooronder gestopt. Inderdaad, er ligt een fijne 3.0 liter 6-in-lijn onder de motorkap. Die je -weet ik uit ervaring- heerlijk hoort zonder dak

Dit is de leukste BMW 1-serie van Marktplaats

En dus is deze rode BMW 125i in mijn ogen dus de leukste 1-serie van Marktplaats. Hij heeft het allemaal. Goeie motor en kleur, maar ook een net zwart interieur, een goeie kap en de goede motor. En dat laatste heb ik bewust herhaald, omdat dat gewoon zo is.

Oké, hij is met 207.570 kilometer op de teller en een bouwjaar van 2009 niet meer de jongste en ook het benzineverbruik is niet meer helemaal van vandaag, het is verder een pareltje. En niet gaan klagen dat er een automaat inzit, dat is juist heerlijk bij een auto als deze.

In een rasecht scheurijzer als de 130i hoort inderdaad een handbak -weten ook @michaelras en @wouter-, maar in een cabrio als deze is de automaat juist perfect. Want al levert de 3 liter 217 pk; het is niet de snelste auto die je met dat vermogen kunt rijden. Het is meer een vlotte cruiser. En daarin hoort een automaat.

De prijs is alleen een beetje hoog, je moet er 14.445 euro voor neertellen. Maar aangezien het nu winter is en je dit soort auto’s aan de straatstenen niet kwijt kan, is het misschien wel een idee om er een beetje af te pingelen. Vindt de verkoper vast niet erg, is hij er ook vanaf.

En als je dat hebt gedaan, heb jij de leukste BMW 1-serie van Marktplaats en dus ook van Nederland te pakken.

Mazzelaar, ik ben jaloers!