Is dit de mooiste Ferrari van Nederland?

De mooiste Ferrari van Nederland is sowieso de meest stijlvolle.

Bij elke introductie van een nieuwe auto staan de commentsectie steevast vol met negatieve reacties. Daar wil men graag een ‘mooie’ auto zien, terwijl de autofabrikant in kwestie geld wil verdienen om auto’s te verkopen. Dat zijn twee compleet verschillende dingen. Een auto moet bovenal modern zijn en overduidelijk een ‘nieuw model’ in plaats van een fraaie subtiel gelijnde auto. Check de Jaguar– en Alfa Romeo-verkopen nogmaals als je het niet eens bent. BMW heeft écht wel nagedacht over de 4 Serie, M3, i7 en XM.

Maar het kan dus wel, mooi en modern tegelijkertijd. Dat bewijst de Ferrari Roma, wellicht de mooiste Ferrari die op dit moment gebouwd wordt. Misschien is het wel de mooiste auto van de afgelopen 15 jaar. Natuurlijk zal er iemand iets op kunnen afkraken. Maar ja, dat is net zoiets als mannen de Heidi Klum afdankten omdat ze niet kon koken.

Roma

Enfin, door met de Roma. Dat is dus een bijzonder fraaie automobiel. Eentje waarbij esthetica voor alles gaat. Het is overduidelijk een moderne auto, maar ook een mooie. Erg knap gedaan van de Italianen. Zelfs meesterdesigner Frank Stephenson heeft er weinig op aan te merken. De Roma is een van de weinige auto’s die bijna in alle kleuren mooi is. Een kwaliteit die de Alfa 156 bijvoorbeeld ook heeft.

In dit geval betreft het een donkergroen exemplaar. Het is een zogenaamde ‘Historical Colour’. Dat wil zeggen een historische verantwoorde kleur. Mooi is dat eigenlijk: een paar oude kleurcodes worden voorzien van nieuwe coating en kunnen via een een flinke meerprijs aan de man gebracht worden. Maar eerlijk is eerlijk, Verde British is een geweldige kleur. Zeker als je gekozen hebt voor een fraaie interieurkleur.

Mooiste Ferrari van Nederland?

En verrek, ook dát is bij dit exemplaar perfect voor elkaar! Niet pindakaas, rood of beige, maar donkerbruin. Heel erg subtiel en bijzonder fraai. Uiteraard kunnen smaken verschillen en vind je een matzwate Mansory Urus met roze striping mooier. Dat mag uiteraard, maar de subtiele klasse van deze kleurencombo op een Roma lijkt ons een stukje tijdlozer en eleganter.

In elk geval, wil je er eentje kopen? Dat kan! Je kan een nieuwe bestellen, maar dit exemplaar staat echt vlak om de hoek bij onze redactie. Dus koop deze Ferrari en neem een doos gevulde koeken mee om @wouter achter het toetsenbord te lokken. De advertentie kun je hier bekijken.

