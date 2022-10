Ford: Mustang never nooit niet te kraken*

Volgens Ford is de Mustang niet te modificeren voor derde partijen. *Tenzij die met Ford werken, dan weer wel.

Het is altijd een jarenlange strijd: fabrikanten die hen best doen om hun software zo beveiligd mogelijk te maken en tuners die het proberen te kraken. Mocht je het gevoel niet herkennen, zul je teruggmoeten naar je brugklas-tijd. Ja, ook jij had een geodriehoek.

Waarschijnlijk eentje van het merk ‘Aristo’ waarop in het midden stond ‘onbreekbaar’. Dus wat deed iedereen? Juist, nog voor dat Mevrouw Bakker de les kon beginnen had in elk geval het mannelijk gedeelte van de klas al die plastic driehoekjes gebroken.

Ford Mustang niet te kraken

Met auto’s tunen is het dus niet anders. Volgens Ford is de Mustang – die onlangs is onthuld – absoluut niet te kraken. Dat is op zich wel bijzonder. De Ford Mustang is namelijk een auto die je koopt om ‘m naar eigen inzicht aan te passen. Volgens Ed Krenz (de hoofd ingenieur van het S-650 Mustang project) komt dat overigens niet doordat ze tuners niet leuk vinden en er zelf geld aan willen verdienen.

Het komt omdat de veilig gemaakt moet worden tegen hackers. Die zijn namelijk gevaarlijker dan ooit voor auto’s. Tegenwoordig maken auto’s veel gebruik van electornica en online diensten. Daardoor is het tevens mogelijk om de auto te hacken. De Mustang S-650 maakt gebruik van de Fully-Networked Vehicle-architectuur. Als je de Mustang wil chippen, zul moet je ‘m hacken.

Ford verkoopt zelf

Daarom gaat Ford zelf diverse programma’s verkopen. Daarnaast zullen ze samenwerken met enkele gerenommeerde tuners om aparte files te maken voor ze die gebruikt kunnen worden. Dus Roush, Steeda en Shelby zitten waarschijnlijk nog wel safe.

Nu moeten we aangeven dat autofabrikanten dit bijna altijd zeggen. De Audi RS3 zou niet te tunen zijn, evenals de Nissan GT-R. Dat is uiteindelijk wel gelukt. Net als de Volkswagen Polo Bluemotion. In sommige gevallen maakten tuners dan gebruik van een externe module die de ECU kan voorzien van ‘verkeerde’ informatie, waardoor de motor alsnog meer vermogen kan leveren. Dus we zijn benieuwd hoe lang het duurt voordat de tuners alsnog een manier gevonden hebben om deze rijdende geodriehoek naar eigen goedvinden te breken.

