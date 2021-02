Acht maal een waardig 911 GT3 alternatief op een rij - Autoblog.nl

Wat is een goed 911 GT3 alternatief als je origineel wil zijn? Hint: er zitten alléén maar gave opties tussen!

Afgelopen week werd de Porsche 911 GT3 geïntroduceerd. Uiteraard was het een en al hosanna. Het is namelijk een van de laatste der mohikanen. Dat niet alleen, de historie heeft ons geleerd dat de Porsche 911 GT3 eigenlijk altijd een heel erg puike sportauto is.

We hebben er dus geen twijfel over dat ook deze generatie geweldig zal worden. Uiteraard zullen we Porsche niet op zijn woord geloven en melden wij ons graag aan van de rijtest. Maar stel, de 911 GT3 valt tegen. Het lijkt ons onwaarschijnlijk, maar stel. Wat zijn dan je opties? Of als je je helemaal het leplazerus bent geschrokken van de prijs?

Of als je wél het geld hebt, maar eigenlijk iets anders wilt. Iets sportiefs, lichtvoetigs en iets snels. Iets waarmee je lol op de bergpassen hebt, maar ook op het circuit en ook op de Autobahn. We gingen even een rondje langs bij de duurdere autoboulevards van Nederland en kwamen op het volgende lijstje uit:

Nissan GT-R Track Edition (R35)

€ 197.839

Jazeker, dit apparaat wordt nog steeds verkocht (er is zelfs een Nissan GT-R configurator!). Nu kunnen we de GT-R wegzetten als ernstig verouderd, maar in sommige gevallen is dat juist een voordeel. De GT-R heeft namelijk een paar troeven achter hand. Ten eerste de besturing. Dat was in 2008 niet bijzonder, maar anno 2021 wél: deze is namelijk hydraulisch. Een 911 Turbo of dergelijk monster is tegenwoordig veel te geraffineerd, in deze auto krijg je nog veel meer van de actie mee.

Daarnaast zijn ze praktisch, betrouwbaar en in de juiste kleur is het nog altijd een bijzonder gave auto om te zien. Mocht je tuningsplannen hebben, dan is het een uitstekende basis. Maar dit is een van de weinige Japanse auto’s waarbij je geen enkele pk extra nodig hebt voor een goede ervaring. De GT-R is in de jaren stiekem wel (flink) wat duurder geworden, zowel door Nissan als door de Nederlandse Belastingdienst, maar eerlijk is eerlijk, dit 911 GT3 alternatief is ook heel erg veel beter geworden.

Audi R8 Coupé 5.2 FSI V10 RWD

€ 220.270

Het volgende 911 alternatief komt ook uit Zuid-Duitsland. Ook de Audi R8 in deze uitvoering is een typische toekomstige klassieker met fabrieksgarantie. Het mooie aan de R8 is natuurlijk die monsterlijke V10. Het is niet eens de sterkste versie die Audi maakt, want in dit geval blijft de teller steken op 540 pk. Dat is meer dan voldoende om de achterbanden te geselen, dus eigenlijk is het wel mooi dat er niet meer vermogen in zit. Zeker niet omdat het de enige Audi is waarbij voorwielen alleen mogen sturen. Jazeker, RWD staat voor achterwielaandrijving.

Daarbij gaat het niet alleen om het vermogen, maar ook om het geluid. De V10 klinkt werkelijk geweldig. Weinig motoren brengen een fraaier geluid voor. De V10 Plus worden als ‘premium’ verkocht, maar je moet gewoon kiezen voor de instap-R8. Net als bij de 968 CS krijg je over 20 jaar veel meer geld voor de instapper dan het topmodel. Eigenlijk is het raar dat niet iedereen deze auto op YouTube heeft.

Alfa Romeo Giulia GTAm (952)

€ 236.000

Aanvankelijk zochten we alleen naar sportieve coupé’s met meer dan 500 pk en een prijskaartje rond de twee ton. Logisch toch, als je een 911 GT3 alternatief zoekt? Auto’s als de Polestar One en Jaguar F-Type R575 komen dan in de buurt. Maar dat zijn totaal andere auto’s, maar een concurrent voor de 911 Carrera 4S, qua prijs en prestaties.

Maar wat dacht je van de Alfa Romeo Giulia GTAm? De overeenkomsten zijn bizar. De Alfa Giulia GTAm heeft 530 pk en is ook een tweezitter. De auto is voorzien van een kenteken, maar komt uitstekend uit de voeten op het circuit. Kortom, eigenlijk is dit gewoon de meest rechtstreekse rivaal voor die nieuwe GT3! Wel een groot verschil: Alfa gaat er maar 500 bouwen. En 500 met een achterbank (die dan GTA heten en 6 mille goedkoper zijn).

Porsche 911 GT3 (992)

€ 236.200

Als we gaan kijken naar een alternatief voor de 911 GT3, dan is het vrij logisch om nog de GT3 eventjes samen te vatten. Heel kort door de bocht: het is de ultieme rijdersauto’s voor puristen. Een atmosferische motor, 510 pk, een handbak, achterwielaandrijving. Het is een recept voor extreem veel plezier. Iets dat je voorlopig ook niet gaat redden met turbo’s of elektromotoren. Ja, het kan sneller, maar de GT3 is vooral snel in bochten én sensationeel.

















Althans, daar gaan we allemaal van uit. We hebben er nog geen meter in gereden. Gevoelsmatig is de GT3 met zijn aangepaste aerodynamica meer ‘RS’ dan ooit. Dat is misschien ook zijn grootste makke. Aan de andere kant, bij Porsche is al bevestigd dat er een Touring Package leverbaar wordt deze zomer. Nadeel: het is ‘slechts’ een 911.

Ferrari Roma (F-169)

€ 232.525

Het nadeel van ‘ouderwetse’ techniek is dat in Nederland al snel een heel erg prijzig grapje gaat worden. In dit geval wordt het pijnlijk duidelijk. Want laten we eerlijk zijn: zou je echt gaan voor een 911 als je ook kan gaan voor een van de fraaiste moderne Ferrari’s? En het is niet dat ze een Ferrari-badge op een Alfa of Maserati hebben geplakt. Het is een bloedmooie GT met meer dan 600 pk en een steigerend paard op de bips.











We hebben er gelukkig al met de Ferrari Roma gereden. Het is lastig om nee tegen de Roma te zeggen, en toch voor een felgekleurde GT3 te gaan. Uiteraard, deze prijs is nog zonder opties. Dat is echter met andere auto’s in dit rijtje ook het geval. Het misschien niet direct een 911 GT3 alternatief, maar zoveel meer, eigenlijk.

McLaren AMG GT R (C190)

€ 246.502 (alleen uit voorraad leverbaar)

Deze Mercedes-AMG GT R dankt zijn bestaansrecht aan Porsche 911 GT3. Sterker nog, de auto heeft heel veel kwaliteiten die een GT3 ook heeft. In dat licht bezien is het ook een treffend 911 GT3 alternatief. Het is een bizar snelle auto op de Nordschleife: ook deze doet het in minder dan 7 minuten. Zeven minuten is volgens mijn ex-vriendin en Nürburgring-kenners extreem snel.

Daar komt misschien wel het grootste nadeel van de AMG GT R, hij is misschien iets te effectief en te gefocust. Het is niet een auto waarmee je eventjes wat driftjes gaan neerleggen op de Betuwe. Dit is een serieuze auto die serieus bestuurd dient te worden. Destijds was het de top-AMG GT, tegenwoordig is er ook een AMG GT R Pro en een Black Series als overtreffende trap.

Aston Martin V8 Vantage AMR

€ +/- € 250.000

Je kan succes hebben op twee manieren met speciaaltjes als deze V8 Vantage. Doe zoals Porsche en bouw er zoveel je kunt, of doe als Alfa en bouw er maar een paar, die je wel direct verkoopt. Dat heeft Aston Martin met de V8 Vantage AMR ook gedaan. Het is een snellere, rauwe en meer hardcore V8 Vantage. Precies, de GT3-behandeling maar dan van Aston Martin.

Het is dus een rechtstreeks GT3 alternatief Net als Porsche werkt Aston mMartin met hoogst discutabele felle kleurtjes die later helemaal geweldig blijken te zijn. Bijzonder is dat de AMR-versie leverbaar is met een handbak met maar liefst zeven verzetten.

McLaren GT

€ 252.065

Vorige week werd ook de nieuwe McLaren Artura geïntroduceerd. Dat is de eerste van een nieuwe serie McLarens. De McLaren GT is eigenlijk de laatste van een iets oudere serie. Bij de McLaren GT is er meer aandacht gegaan voor straatgebruik. Echter, we weten dat McLarens nooit teleurstellen op een circuit en dit monster met V8 en middenmotor eigenlijk ook niet.

In veel landen is de McLaren GT iets onder de nieuwe Artura gepositioneerd, maar gezien de BPM-boete (die op de McLaren GT hoger is dan op de Artura), vermoeden we dat juist de modernste de instapper gaat worden (iets dat ook klopt, want de McLaren Artura is kost 235.500 euro). Qua prestaties is de comfortabele McLaren GT de nieuwe GT3 overigens gewoon de baas, zowel op de sprint als op het rechte stuk.