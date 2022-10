Lucid verkopen zijn alweer VERDUBBELD

Het gaat lekker met de Lucid verkopen! Alweer een stijgende lijn.

Afgelopen week hielden we jullie op de hoogte van de verkoopcijfers van Rivian. Net als Tesla is het een Amerikaanse fabrikant van elektrische auto’s dat alles een beetje anders doet. Nu moet Rivian het voornamelijk hebben van de R1T, een elektrische pick-up. Tesla bouwt de Cybertruck nog niet, dus die twee merken zitten (nog) niet in elkaars vaarwater.

Maar voor nu kijken we eventjes naar de Lucid-verkopen. Lucid is een piepjonge Amerikaanse fabrikant van elektrische luxe sedans. Op dit moment bouwen ze één model, de Air. Die grote sedan kun je een beetje zien als Tesla Model S-concurrent, vooral omdat er in deze klasse nog niet heel erg veel concurrentie is. Alhoewel, de BMW i7 en Mercedes-Benz EQS kun je ook in dit segment indelen.

Verdubbeld!

Enfin, hoe staat het met die Lucid-verkopen? Maken ze het Tesla al lastig of bedienen ze meer een niche? Nou, het gaat niet verkeerd, dat meldt Lucid. Het eerste kwartaal van dit jaar werden er 360 auto’s afgeleverd. In het tweede kwartaal was dat al 679 exemplaren. En in Q3? Nog beter: 1.398!! Een snelle rekensom leert ons dat er 2.437 exemplaren van de Lucid Air zijn afgeleverd.

Daar komen er snel meer auto’s bij, want Lucid heeft al 2.285 exemplaren afgelopen kwartaal gebouwd. In principe heel erg knap, maar ze lopen achter bij hun eigen verwachtingen. De schatting was dat Lucid in 2022 6.000 tot 7.000 auto’s zou bouwen. Lucid zelf zegt dat ze vol vertrouwen zijn om dat aantal te realiseren. Dat betekent wel dat ze de productie alsnog moeten opschalen. Ze zijn er dus nog zeker niet.

Lucid-verkopen blijven achter bij die van Tesla (duh)

Die paar duizend auto’s vallen natuurlijk in het niet in vergelijking bij de honderdduizenden die Tesla bouwt. Echter, zijn er wel twee dingen van belang. Hoe lang kan Lucid deze groei vasthouden? Het opschalen van de productie van een nieuw automerk met een nieuwe model in een nieuwe fabriek schijnt erg lastig te zijn. Ten tweede: Tesla produceert een hoop Model 3’s en Model Y‘s, maar de Model S staat even op een lager pitje.

Als het gaat om vraag, hoeven ze zich bij Lucid geen zorgen te maken. Ze hebben namelijk nog zo’n 37.000 reserveringen die omgezet kunnen worden in orders.

