Is dit de nieuwe BMW M4 CSL?

Het lijkt erop dat BMW een easter egg verstopt heeft in hun nieuwste reclamevideo.

Jullie hadden het misschien al meegekregen, maar BMW heeft dit jaar wat te vieren. De M-divisie bestaat namelijk een halve eeuw dit jaar. Een mijlpaal die BMW natuurlijk niet ongemerkt voorbij kan laten gaan. Dat doen ze dan ook niet.

BMW kwam gisteren weer met een video waarin een aantal hoogtepunten uit de geschiedenis voorbijkwamen. Ook is er aandacht voor de nabije toekomst, met de XM Concept. Het geluid kun je trouwens beter uit zetten, want de tekst van de acteurs is vrij tenenkrommend. Het zou ons niets verbazen als deze video is geregisseerd door Vin Diesel.

Wat deze reclame vooral interessant maakt is het feit dat er een easter egg in verstopt zit. Bij BMW Blog waren ze goed wakker en ontdekten ze dat de M4 die halverwege de video door het beeld rijdt net even anders is dan anders. Achterop zien we namelijk een ducktail.

Dit betekent hoogstwaarschijnlijk dat we hier naar de nieuwe BMW M4 CSL kijken. Die zal namelijk dit jaar zijn opwachting maken. Afgezien van de ducktail lijkt de achterkant van de CSL niet heel erg af te wijken van de normale M4.

De belangrijkste herkenningspunten zullen de spoiler en de splitter zijn. Dat weten we op basis van de spyshots. We kunnen ook een andere grille verwachten. Nee, dat betekent niet een grotere of een kleinere grille, alleen een andere indeling van de lamellen.

Markus Flasch, ex-BMW M-baas, verklapte vorig jaar al dat de auto 100 kg lichter wordt. Aangezien de M4 Competition 1.700 kg weegt kan een beetje gewichtsbesparing geen kwaad. Om kilo’s kwijt te raken zal onder meer de achterbank geschrapt worden.

Volgens inside information van Bimmerpost zal de CSL 540 pk krijgen. Dat is 30 pk meer dan de M4 Competition. De CSL lijkt alleen met automaat te komen, maar het schijnt dat er later dit jaar nog een special edition komt met een handbak. We laten ons graag verrassen.

Foto’s: @spotcrewda