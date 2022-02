Hamilton is de snelste tijdens derde testdag op Barcelona

Mercedes was in ieder geval niet aan het sandbaggen tijdens de training vandaag.

Voor de derde en voorlopig laatste keer kwamen de nieuwe Formule 1-wagens weer in actie vandaag. De coureurs kregen wederom de kans om de auto’s aan de tand te voelen, nu voor het eerst ook onder natte omstandigheden.

Mocht je de testdagen gemist hebben: er valt niet zoveel te missen. De testdagen zijn namelijk niet uitgezonden. Wel was alles te volgen via diverse liveblogs, onder andere van de Formule 1 zelf.

De dag verliep niet probleemloos voor iedereen. In de ochtend moest de rode vlag maar liefst vijf keer voor de dag gehaald worden. Onder andere omdat Gasly de AT03 in de bandenstapel parkeerde. Verder kampte Vettel met een olielekkage en gaf Alsonso’s auto er de brui aan vanwege hydraulische problemen. Dit betekende dus voor iedereen minder tijd om te testen.

Uiteindelijk waren dit de snelste tijden die er vandaag zijn neergezet tijdens de laatste testdag:

Positie Coureur Team Tijd Banden Rondes 1 Lewis Hamilton Mercedes 1:19.138 C5 94 2 George Russell Mercedes 1:19.233 C5 66 3 Sergio Perez Red Bull 1:19.556 C4 73 4 Max Verstappen Red Bull 1:19.756 C3 59 5 Sebastian Vettel Aston Martin 1:19.824 C5 48 6 Charles Leclerc Ferrari 1:19.831 C3 44 7 Carlos Sainz Ferrari 1:20.072 C3 91 8 Alexander Albon Williams 1:20.318 C4 94 9 Nicholas Latifi Williams 1:20.699 C4 13 10 Daniel Ricciardo McLaren 1:20.790 C3 86 11 Lando Norris McLaren 1:20.827 C3 52 12 Fernando Alsonso Alpine 1:21.242 C3 12 13 Guanyu Zhou Alfa Romeo 1:21.939 C3 41 14 Pierre Gasly AlphaTauri 1:22.469 C2 40 15 Nikita Mazepin Haas 1:26.229 C3 9 16 Valterri Bottas Alfa Romeo 1:30.433 C3 10

De bovenkant van het lijstje voelt verdacht vertrouwd. Het was namelijk Lewis Hamilton die vandaag de snelste tijd klokte. Aan het eind van de sessie trok hij nog een eindsprintje en zette hij een tijd neer van 1:19.138. Samen met Albon maakte hij ook de meeste rondjes vandaag (94). De tijd van Hamilton was niet alleen de snelste van vandaag, maar van de hele week.

Russell was in de ochtend de snelste met een tijd van 1:19.233. Als dit een kwalificatie was geweest, was het dus een een-tweetje voor Mercedes. Red Bull volgde op nummer drie en vier. Verstappen zette een tijd neer van 1:19.756, maar dat was wel op een band die twee compounds harder was dan die van Hamilton en Russell.

Als we af moeten gaan op vandaag zal het dit jaar dus opnieuw tussen Mercedes en Red Bull gaan. Maar dat zullen we pas echt zien over een kleine maand, tijdens de seizoensopener in Bahrein. Voordat het zover is zullen er eerst nog drie testdagen volgen in Bahrein, van 10 tot 12 maart. Deze zullen wél live te volgen zijn op tv.