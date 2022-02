Koop dan: de meest leipe bedrijfswagen van Marktplaats

Dat kan natuurlijk maar één auto zijn.

Er zijn van die auto’s waarvan het onbegrijpelijk is dat ze überhaupt bedacht zijn, laat staan in productie genomen. Maar het is toch mooi dat ze er zijn, want saaie auto’s zijn er al genoeg.

Recentelijk schreven we al over de Nissan Murano CrossCabriolet, maar nu hebben we een occasion die zo mogelijk nog leiper is. Op Marktplaats stuitten we namelijk op een Chevrolet SSR. Je weet wel, die knotsgekke retro pick-up met een stalen klapdak. Een auto die helemaal nergens op slaat, maar daarom juist zo leuk is.

Net zoals de meeste Amerikaanse retro-auto’s is het een ‘hate it or love it’-auto van de bovenste plank. Het design is geïnspireerd op pick-ups uit de jaren ’50. Je kunt zeggen wat je wilt, maar het resultaat is een uniek auto. Alsof een retro-pick-up nog niet bijzonder genoeg was, kreeg Chevrolet het lumineuze idee om er een cabrio van te maken. Zo was de allereerste pick-up met een klapdak geboren.

Er is in ieder geval één groot voordeel ten opzichte van andere cabrio’s: er is meer dan genoeg ruimte om het dak op te bergen. De laadruimte is helaas aan de magere kant voor een pick-up, maar laten we wel wezen: een pick-up is sowieso niet de meest praktische bedrijfswagen. Niet in Nederland in ieder geval.

Deze donkerblauwe SSR stamt uit 2005 en dat is een goed teken. Dat betekent namelijk dat onder de motorkap niet een 5,3 liter Vortec V8 te vinden is, maar een 6,0 liter LS2 V8. Hetzelfde blok dat ook in de Corvette C6 ligt. Deze dikke V8 produceert 401 pk, zo’n 100 pk meer dan vroegere SSR’s.

Om het financiële plaatje iets minder onaantrekkelijk te maken staat deze SSR – net als de meeste Nederlandse exemplaren – op grijs kenteken. Er is echter nog wat gedaan om deze auto meer ‘economisch verantwoord’ te maken (in de woorden van de verkoper). Deze SSR is namelijk voorzien van een LPG-installatie. Als de benzine straks €3 de liter kost, kun jij dus mooi LPG tanken.

Deze Chevrolet SSR wordt nu op Marktplaats aangeboden voor net geen 40 mille. Daarmee is ‘ie stevig aan de prijs, maar met 17.255 km op de klok is het ook nog een net exemplaar.