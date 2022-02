BMW viert 50 jaar M met speciale M2 CS

Er is er een jarig hoera, hoera. Dat kun je wel zien, dat is BMW M.

We schreven het onlangs al over Ferrari: als je wat wilt vieren is er (bijna) altijd wel wat te verzinnen. BMW heeft er ook een handje van. De Duitsers deinzen er bijvoorbeeld niet voor terug om met een special edition te komen ter ere van het 35-jarige bestaan van de M5.

Dit jaar is er een mijlpaal die wél gedenkwaardig is. BMW M bestaat namelijk 50 jaar. De motorsportafdeling werd in 1972 in het leven geroepen en dat is dus precies een halve eeuw geleden. Aanvankelijk bestond BMW M maar uit een clubje van 35 man. Hun eerste wapenfeit: de 3.0 CSL.

BMW gaat dit jaar op verschillende manieren stilstaan bij dit heuglijke feit. Allereerst is er nu een nieuwe MotoGP Safety Car, die een feestelijk tintje heeft gekregen. Er is een speciale livery die geïnspireerd is op het retro jubileumlogo. Om duidelijk te maken wat er te vieren valt staat op de voorruit en spoiler ’50 Jahre BMW M’.

De BMW M2 kwam in 2016 al in actie als MotoGP-safety car, maar dit keer gaat het om een andere versie. Je kijkt hier naar een M2 CS Racing, de circuit-versie van de M2 CS. Meestal zijn safety cars gewoon straatauto’s, maar deze keer dus niet. Afgezien van de extra lampjes en de livery is de safety car vrijwel identiek aan een reguliere M2 CS Racing.

De auto zal waarschijnlijk in de loop van het jaar opeens achterhaald zijn, want dit jaar komt de gloednieuwe M2. Deze M2 CS is trouwens niet de enige safety car, ook de M3, M4, M5 en M8 zullen dit jaar dienst doen als safety car. En dan is er ook nog de X5 M Medical Car. De MotoGP wordt dus weer één grote BMW-show.

Overigens kan iedereen die dit jaar een BMW koopt zijn auto een feestelijk tintje geven. Vanaf maart kun je het bovenstaande retro-logo krijgen als je voor een M Sport-pakket gaat.