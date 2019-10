Is dit de nieuwe Golf GTI?

Zo moeilijk kan het toch niet zijn?

De Volkswagen Golf werd vorige week onthuld en je weet dan waar het tijd voor is. Overzichten (komt er vanavond aan) en natuurlijk speculaties. Leuk dat er zoveel modellen zijn aangekondigd, maar welke modellen komen er nog meer bij?

We weten sowieso dat de Golf GTI terugkomt. Dit model is niet alleen een imagebuilder, maar ook een commercieel succes. Het is nooit de snelste, hefstigste of meest luxe hot hatch geweest, maar de auto scoort op alle punten goed tot heel erg goed. Niet alleen in Nederland, maar ook in de rest van Europa is het een populaire uitvoering.

Omdat Volkswagen nu al een tijdje hetzelfde het met de GTI, is het niet heel moeilijk om in te schatten hoe de GTI gaat worden. Computerwizard X-Tomi nam alvast de proef op de som en kwam met deze render van de Golf GTI. De bumpers zijn een stuk stoerder geworden, er is een rode bies, de auto staat wat lager en de wielen zijn wat groter. Dan hebben we eigenlijk de meeste wijzigingen wel gehad. Oh, het E60-esque koplampstukje is voor de gelegenheid rood gemaakt.

Over de precieze invulling is er nog niet heel veel bekend. Volgens AutoBild komen er twee varianten, net als nu: een standaard GTI en eentje met het Performance Pack. Beide maken gebruik van de doorontwikkelde 2.0 TSI turbomotor. De gewone GTI gaat waarschijnlijk 245 pk leveren. De GTI Performance is aanzienlijk sterker, die gaat waarschijnlijk 300 pk leveren. Waarschijnlijk hoeven we niet heel erg lang te wachten op de nieuwe Golf GTI. Reken op een introductie rond de zomer van 2020 en levering aan het einde van dat jaar.