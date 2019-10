De racende Lamborghini Urus is definitief

Beetje race-ervaring doen kan geen kwaad.

De Lamborghini Urus is een auto die de meningen een beetje verdeelt. Aan de ene kant is het best een gaaf apparaat. Van alles SUV’s ziet ‘ie er het meest sportief uit en dankzij die 650 pk sterke V8 is er ook niets mis met de prestaties. De auto heeft alleen een beetje een hoog Audi Q8-gehalte, wat de Urus in technische zin natuurlijk ook gewoon is.

Wat kan je doen om jouw product méér pedigree en heritage mee te geven? Precies, je gaat ermee racen. Lamborghini Squadra Corse (dat de raceactiviteiten van Lamborghini doet) had vorig jaar al een glimp van de toekomst losgelaten. Dat deden ze met de Urus ST-X Concept. Toen was het nog een concept, maar de auto gaat er nu definitief komen. Gisteren liet Lamborghini Squadra Corse al informatie los over de nieuwe V12 trackday auto, we weten nu iets meer over de Urus ST-X.

De auto krijgt zijn eigen raceserie. Het belangrijkste is natuurlijk dat de immens populaire Urus geschikt gemaakt gaat worden voor competitieve doeleinden. De Urus moet namelijk behoorlijk afvallen, het streefgewicht is 1.650 kilogram. Voor de context, de straat-Urus weegt precies 2.200 kilogram (kentekengewicht). Dat gaat Lamborghini Squadra Corse voor elkaar krijgen door alle luxe eruit te halen en het gehele interieur te strippen. Tevens wordt er uitgebreid gebruik gemaakt van koolstofvezel, uiteraard.

Omwille van de betrouwbaarheid gebeurt er niet veel aan de motor, die blijft 650 pk leveren. Wel wordt de beademing verbeterd, zowel in het inlaat- als uitlaattraject. Alle Urus ST-X race-‘auto’s’ zullen voorzien worden van 21″ velgen met ‘centerlock’ velgen en Pirelli banden. In het interieur zul je nu alleen nog een racestoel, brandblusser en rolkooi aantreffen. De Lamborghini Urus ST-X zal zijn debuut maken bij het Super Trofeo evenement in 2020 in Misano.