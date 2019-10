BMW M340i xDrive: rijtest en video

Laat de saai-blauwe exterieurkleur je niet afleiden, de M340i is op deze aarde gezet met een serieuze missie.

Eind jaren negentig deed Audi al waar BMW pas nu aan toekomt met de 3-serie: het in de markt zetten van een extra performance variant. De M340i wordt daarmee een directe concurrent van Audi’s S4 en de Mercedes-AMG C43, we kunnen de positionering maar direct goed hebben. Voordat we door gaan over de concurrentie, eerst maar eens terug naar de M340i zelf. Ik mocht er al een rondje mee doen op de Autodrome di Algarve. Dat was leuk (maar dat is het al snel in een beetje sportieve auto) en maakte indruk (maar dat zegt niet alles over hoe de auto op de weg is).

Des te meer reden om de M340i nog eens in Nederland op de weg te proberen. De 330i en 330d waren al hoogste vermakelijk en 100 pk extra is op zijn minst een leuk extraatje. Onder de motorkap van de M340i is de nieuwste iteratie te vinden van het B58 zes-in-lijn blok van BMW. Het is een drie liter groot, heeft directe benzine injectie, verstelbare nokkenassen en een enkele twinscroll turbo.

Het 2998 cc grote blok levert een gezonde 377 pk en 500 Nm aan koppel. De M340i heeft altijd een achttraps steptronic transmissie en ook altijd xDriver vierwielaandrijving. Sprinten naar de 100 is dus een eitje dankzij launchcontrol en is in 4,4 seconden gepiept. De topsnelheid is altijd begrensd op 250 km/u. Standaard heeft de M340i xDrive een M Sportuitlaat met een kleppensysteem voor wat meer actie in de sportstanden.

Lekkere stuurmansauto

De aangescherpte zevende generatie 3-serie is een fabelachtige basis om sportieve varianten te ontwikkelen, dat belooft ook wat voor de komende M3. Het motorblok ligt nog steeds in de lengterichting, de gewichtsverdeling is 50:50 en de carrosserie is zo’n 25% stijver dan de vorige generatie. Op sommige plaatsen is de stijfheid nog verder vergroot: de topmounts aan de voorzijde zijn van gegoten aluminium en het geheel is 50% stijver. Goed voor de stuurprecisie, voor minder afrolgeluid en het geeft het onderstel een beter platform om vanaf te werken. Voor meer achtergrond over de ontwikkeling van het onderstel van de 3-serie kijk ook onze video met het interview met Jos van As, de Nederlander die verantwoordelijk is voor de onderstelontwikkeling bij BMW.

Tijdens mijn rondes op het circuit in de M340i merkte ik al dat het xDrive systeem in eerste instantie vooral veel kracht naar achteren stuurt en op de weg is dat ook duidelijk te voelen. Het is een duidelijk karakterverschil met sommige andere vierwielaandrijvers die een veel neutraler weggedrag hebben. De M340i xDrive laat zelfs tijdens stevige acceleratie in rechte lijn voelen dat de kracht naar voor een merendeel naar de achterwielen gaat.

Helemaal leuk is dat BMW nog een stap verder gaat om van de M340i een echte stuurmansauto te maken. Op de achteras monteert BMW namelijk standaard het al vaker geroemde sperdifferentieel. Ik blijf het uitleggen: als je van sturen houdt, is een mechanisch sperdifferentieel de mooiste upgrade die je je auto kan geven. Het elektronisch aangestuurde M Sportdifferentieel van de M340i kan tot 100% sperren en zorgt voor een veel betere weggedrag. De achterwielen duwen de auto nog veel mooier de bocht in dan zonder sper mogelijk is. Een driftje neerleggen wordt ook makkelijker (en lekkerder) met een sper. De M340i doet dat met speels gemak, ook op droog asfalt.

Alleen als M-sport variant

Voorheen was er ook een 340i en die was in alle smaken van Luxury tot aan M-sport te verkrijgen. Het enige uiterlijke verschil met zijn mindere broers waren de twee uitlaten. De M in M340i staat behalve voor onderhuidse upgrades ook voor wat meer uiterlijk vertoon. De voorbumper heeft grotere luchtinlaten en de nieren een apart ontwerp met Cerium grijze afwerking. Diezelfde kleur komt ook terug voor de spiegelkappen, de grille omlijsting, uitlaateinden en de type-aanduiding. De achterbumper heeft een iets andere styling en op de kofferklep prijkt (voor de sedan) een klein in carrosseriekleur gespoten spoilertje. De M340i Touring komt er overigens ook, dus Audi krijgt ook serieuze concurrentie voor de S4 Avant.

Sportstoelen zijn uiteraard ook standaard, net als een M sportstuurtje. Verder kan het interieur qua kleuren en sierlijsten naar keuze worden afgewerkt. De testauto was in het nogal besmettelijke Leder Vernasca in de kleur Canberrabeige afgewerkt. BMW Individual tekende voor de Edelhout Fineline Schwarz Silbereffect afwerking. Het is fraai overigens, maar wellicht niet het eerste waar je aan denkt bij een sportieve BMW.

De bediening is prettig, met een voor BMW rijders bekende layout van dashboard en plaatsing van het centrale scherm. De iDrive controller is er ook nog steeds, je kunt er inmiddels al een tijdje ook letters op schrijven voor invoer van adressen en andere zaken. Qua looks en layout is het niet erg spectaculair, andere merken kiezen voor meer en grotere schermen, maar de vraag is waar je in de praktijk blijer van wordt. BMW heeft voor verschillende functies separate knoppen. Zodra je er aan gewend bent, werkt dat prettiger dan alles via een touchscreen bedienen.

Prijs en conclusie

De vanafprijs van net geen 75 mille is concurrerend, we moeten er inmiddels maar aan gewend zijn dat auto’s met een verbrandingsmotor vrij duur zijn in Nederland. De testauto was een goed gevuld exemplaar met opties zoals standverwarming, schuifdak, trekhaak, laserlicht en nog veel meer. Vijf jaar onderhoud zit ook bij de prijs van €100.809,86 begrepen en veel duurder krijg je een M340i niet met normale opties.

Voor de S4 koos Audi inmiddels voor TDI power, wat de Audi bij velen diskwalificeert als concurrentie. De Mercedes-AMG C43 heeft iets meer pk’s, een iets moderner interieur en een prijs van 94k, dus daar maakt Mercedes het zichzelf moeilijk.

Tot de M3 er komt is de M340i de lekkerste 3-serie, een auto die zelfs met een relatief normale viercilinder erg leuk is om te rijden. Met een zescilinder en een kleine 400 pk onder de kap is de M340i xDrive een waanzinnige klapper. Mission accomplished.