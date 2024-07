Is dit de sterkste C-segmenter met garantie? 621 pk!

621 pk, dat moet bijna wel de sterkste C-segmenter zijn!

Als er ergens geen tekort aan is, dan is het wel aan vermogen. Vroeger waren extra pk’s bijzonder prijzig (denk aan termen als peperduur en zo), maar sinds downsizing en elektrificatie is er een extreme inflatie. Ineens heeft iedereen 300-400 pk onder zijn rechtervoet. In de jaren ’90 was dat alleen voorbehouden aan mensen die een BMW 8 Serie of Mercedes-Benz SL konden veroorloven.

Maar nu is het voor iedereen. Het ‘probleem’ is dat elke fabrikant een behoorlijke marge in de auto’s moet houden. Ze moeten wel een tijdje meegaan en onder alle omstandigheden aan de geldende uitstootnormen voldoen. Daardoor hebben sommige motoren enorm veel ruimte voor meer. De BMW M2 is zo’n auto. In principe is dat een terug-getunede BMW M3 (en M4) motor. En die kan beduidend meer leveren.

Sterkste C-segmenter

Bij het Zwitserse Dähler zijn ze eventjes in de weer geweest met de BMW M2 van de G87-generatie. Dähler kun je zien als de Zwitserse AC Schnitzer, of het Zwitserse 3D Design. Dus hoogwaardige upgrades die zeker niet goedkoop zijn, maar minimaal van het fabrieksniveau zijn (meestal beter).

In dit geval is de motor namelijk voorzien van een Eventuri carbon luchtinlaat, sportfilters en RVS-sportuitlaat. In combinatie met de software van Dähler stijgt het vermogen naar 621 pk en 750 Nm. Wat een cijfers voor een C-segment auto (wat de M2 officieel wel is).

Over de wielen kunnen we kort zijn, want die zijn te groot. Ja, eindelijk is het ook voor ons te groot. Het is 21 inch en ziet er eerder komisch dan stoer uit en dat kan nooit de bedoeling zijn. Dit zijn auto’s voor mensen die zichzelf bloedserieus nemen, dus een maatje kleiner is gewenst.

Bij Dähler begrijpen ze dat, dus bieden ze ook een setje aan in 20 inch. Wat ze wel goed doen is de ‘fitment’ van de wielen, want deze loopt mooi ‘flush’. Af-fabriek zien we toch dat fabrikanten de wielen te ver naar binnen doen en de auto’s te hoog op de wielen zetten.

Kan de bak dat hebben?

De verlaging is daar onderdeel van. Je kan kiezen voor verlagingsveren vóór of een schroefset. Tip: doe dat laatste. Het is een BMW M2, die verdient een hoogwaardige schroefset.

Zoals @wouter zegt: elke auto wordt beter van 100 pk extra zegt @martijngizmo altijd: elke auto wordt beter van een hoogwaardige schroefset.

Bijzonder is de transmissie. We zien namelijk de handbak! Die kun je inderdaad bestellen en er zullen best mensen met verstand en smaak dat doen. We wisten echter niet dat het mogelijk was om die te kietelen. Volgens ZF is de S6 53-transmissie goed voor maximaal 600 Nm.

We gaan ervan uit dat ze bij Dähler weten wat ze doen. Ze zijn ook BMW-dealer en hebben wel een beetje verstand van de materie. Veelal krijg je ook gewoon volle garantie op hun producten. Alle onderdelen kun je per direct bestellen.

