Deze splinternieuwe auto is al 20 jaar in productie (en koelt de bips)

Een splinternieuwe auto van 20 jaar oud, terwijl de basis ervan nóg ouder lijkt te zijn.

Tegenwoordig is Kia een gerenommeerd automerk. Het is tegenwoordig een keurig middenklasse merk en dat is het niet altijd geweest. Er waren tijden dat Kia echt een budgetmerk was met modellen als de Pride, Joice, Sephia en Clarus. Rijdende lijmpaleizen met bijzonder sullige bekleding. Ze bleven heel, maar je werd er niet echt warm van.

In korte tijd hebben de Zuid-Koreanen echter hele grote stappen gemaakt. Niemand kijkt raar om als je een Kia Rio verkiest boven een Volkswagen Polo of Opel Corsa, dat was 20 jaar wel anders. Dat is dan ook meteen het grappig om een Kia van 20 jaar oud te zien die nog gloednieuw is. Deze beantwoordt de vraag voor ons: wat als Kia gewoon doorging met budgetauto’s bouwen?

Splinternieuwe auto van 20 jaar oud

Nou, de Kia Bongo geeft het antwoord! Mocht je de Kia Bongo niet kennen, dat is een middelgrote bestelwagen die je kan krijgen in diverse varianten, waaronder enkel-cabine of dubbel-cabine. Kia verkoopt de auto al sinds 1980 en de huidige generatie (nummer 4), is er al sinds 2005.

Ja, laat dat even op je inwerken. Deze auto komt uit de tijd dat de Motorola K750i de bestverkochte telefoon was. Brokeback Movie kwam uit en we luisterden massaal naar The Massacre van 50 Cent. En Kia komt hiermee op de proppen, een compleet vernieuwde Bongo!

De Bongo is luxueuzer dan ooit. Zo zijn inklapbare spiegels en cruise control gewoon standaard. Ondergetekende heeft een zescilinder premium Duitser gehad die dat moest ontberen. Ook bijzonder, naast een hele hoop nieuwe opties is er eindelijk de keuze voor een automaat mogelijk!

Rare combinatie

Het is verwarrend om deze rare combinatie van modern en stokoud te zien, want het is een splinternieuwe auto van 20 jaar oud en dat is raar. Want ondanks dat de basis uit 2005 komt, stamt het concept van 25 jaar daarvoor en dat zie je. Maar je ziet ook het nieuwe 10,25 inch-scherm. Een wel heel bijzondere optie is de stoelverkoeling. Dat zien we niet veel in bedrijfsauto’s, laat staan stokoude wagens.

Qua motoren is er keuze uit een 2.5 viercilinder op LPG, goed voor 157 pk met automaat en 131 pk met handbak. Daarnaast is er ook een elektrische Bongo die 181 pk levert. Komt deze auto ook naar Nederland?

Waarschijnlijk niet. Ondanks dat de scherpe prijs interessant is, is het wel prettig dat de veiligheid enorm is toegenomen, bij deze auto lijken je knieën nog integraal onderdeel te zijn van de kooiconstructie. Europese Kia’s zijn aanzienlijk veiliger, gelukkig.

