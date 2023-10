Heeft deze BMW M2 met mintgroene details te veel pk?

Je zou het bijna gaan zeggen. Want deze BMW M2 met mintgroene striping heeft meer dan 400 Nm per achterwiel…

Wanneer is voldoende vermogen voldoende vermogen? In principe is de BMW M2 natuurlijk al meer dan voldoende om lol mee te hebben én om je rijbewijs kwijt te raken. Als je een M2 Competition hebt met de echte ‘M-motor’, heb je zelfs 411 pk. Daarmee ben je sneller dan 99% van het verkeer. Maar die M2 Competition biedt ruimte aan meer. Meer vermogen, meer koppel en nog meer lol.

Bij Manhart draaien ze hun hand niet om voor een extra dikke M2. Ze hebben een arsenaal aan upgrades om jouw M2 Competition sneller en dikker te maken. Zolang je maar genoeg geld mee brengt naar de paardenfluisteraars uit Wuppertal. En dat is precies wat er in dit geval is gebeurd. Hun laatste creatie heet de Manhart MH2 700.

Meer dan 700 pk

Daarmee zou je verwachten dat ‘ie 700 pk heeft. Of op zijn minst 700 Nm. In beide gevallen is het meer. Ze hebben de motor voorzien van Manhart Hybride turbo’s, een extra grote intercooler (van CSF) en een carbon airbox van ARMAspeed. Uiteraard zorgt dit voor veel meer power dan de standaard 411 pk, dus hebben ze meteen maar eventjes het blok versterkt. Als kers in de appelmoes zijn speciale Manhart chargepipes en een op maat gemaakte RVS-sportuitlaat met 4 vuistdikke eindpijpen.

Ook zijn er downpipes en OPF-delete op deze dikke BMW aanwezig. Dan kan de lucht net eventjes wat vrijer naar buiten. Vervolgens laat Manhart het geheel goed samenwerken met elkaar middels hun eigen MHTronik ECU. het resultaat? Maar liefst 715 pk aan vermogen en 815 Nm aan trekkracht. Op de achterwielen. Mocht je denken dat dit het maximale is dat ze doen: nein. Volgens Manhart is met deze basis (het versterkte blok) mogelijk om vermogens te genereren tot maar liefst 1.200 pk. Dat is 600 pk per achterwiel.

BMW M2 met mintgroene rolkooi

Je kan dat niet op een standaard M2 Competition monteren en dan verwachten dat het allemaal goed gaat komen. Daarom is er een KW V3 Clubsport-schroefset gemonteerd De remmen zijn afkomstig van de BMW M4 GT4 en meten 395 mm in diameter aan de voorzijde en 380 aan de achterkant. De velgen zijn gesmede Manhart Concave Ones, in de maat 9×20 voor en 10,5×20 achter. Verdere exterieurwijzigingen zijn een heftige achterspoiler, carbon voorspoiler en een CS-style motorkap. Het geheel wordt afgemaakt met mintgroene striping. Mooi? Dat mag je zelf bepalen, maar het geheel ziet er heldhaftig uit.

Maar daar blijft het niet bij. De achterbank is verwijderd en in plaats daarvan is er een zogenaamde halve rolkooi. De Recaro CS Sportster stoelen moeten je beter op je plaats houden. Kortom, alles wat een mens maar nodig kan hebben – en meer – zit er nu dus op. We missen nog twee belangrijke dingen in het persbericht. Wat de prestaties zijn en hoeveel het moet kosten. Reken maar op een bizar snel en enorm hoog. Dan kan het nooit tegenvallen. Voordeeltje, je kan de onderdelen ook los bestellen.