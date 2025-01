Uniek: Mansory Bentley te koop in Nederland

Met deze kleurencombinatie op de Mansory Bentley kun je vast voorsorteren op Kerst 2025.

Tuning met een prijskaartje. Het begint steeds normaler te worden in ons land. Pak hem beet 10 jaar geleden associeerde je een merk als Mansory vooral met Rusland en het Midden-Oosten. Luxe auto’s komen nog steeds Rusland in en in het Midden-Oosten ben je allang niet meer origineel met een Mansory. Dus tijd om de markt te vergroten. Nederland misschien?

Mansory Bentley te koop op Marktplaats

Want steeds meer producten van het merk duiken op in ons land. Reeds verkochte exemplaren op kenteken die met een trotse eigenaar rondrijden. Maar ook handelaren die er eentje op Hollandse bodem proberen te verpatsen. Export is dan niet uitgesloten, maar de kans bestaat zeker dat er gele platen op komen.

Dat brengt ons vandaag bij deze Mansory Bentley Flying Spur. Tamelijk uniek, want tot zover bestond het Mansory Marktplaats landschap vooral uit Mercedes, Audi en Lamborghini.

De Mansory Bentley Flying Spur op Marktplaats staat te koop in de provincie Gelderland. Het donkerrood doet vooral aan de onlangs gevierde feestdagen denken, maar dat kan ook aan mij liggen. Je hebt in elk geval 11 maanden om te sparen voordat het weer Kerst is. Doe er je voordeel mee.

De auto is niet alleen voorzien van carbon looks en de bijbehorende velgen. Ook motorisch is de achtcilinder gekieteld. De V8 levert nu 700 pk, een winst van 120 pk. Het koppel stijgt met 150 Nm naar een totaal van 850 Nm. Andere hardware aanpassingen zijn een nieuw uitlaatsysteem (X-Pipe) en ook verlagingsveren van Mansory.

Het komt erop neer dat deze Mansory Bentley Flying Spur op Marktplaats uit 2020 met 26.800 km op de klok mee mag voor 244.950 euro.