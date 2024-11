De meest smaakgevoelige E-klasse van Marktplaats

Deze Mansory Mercedes-AMG E63 S op Marktplaats ligt gevoelig op je netvlies.

Een mening vormen over het uiterlijk van een auto. Laat dat maar aan Mansory over. De tuner staat bekend om zijn over de top creaties. Zelfs mensen die helemaal niets met auto’s hebben kunnen niet onverschillig naar zo’n ding kijken. Daar moet je wat van vinden.

Mansory Mercedes op Marktplaats

Of je het nu mooi of lelijk vindt. Het is een projectiel dat de aandacht opeist. Zo ook deze Mercedes-AMG E63 S op Marktplaats, door Mansory aangepakt. In het scrollen door het overzicht occasions op de handelssite kun je deze niet missen. We lichten ‘m maar meteen uit.

Dit is een auto uit 2022 met slechts 3.608 kilometer op de teller. Waar normaal gesproken E-klasses heel goed in zijn (kilometers maken), heeft deze de afgelopen jaren vooral stilgestaan.

Ondanks het zwarte voorkomen valt de auto op. De tuning is lekker overdreven, zoals we van Mansory gewend zijn. Zet dit thuis op de oprit en je buurman heeft z’n vooroordeel al klaar door te bellen met de FIOD om na te gaan of alles wel in de haak is. Er hangt toch een duister sausje rondom het zwarte monster.

Velgen, bumpers, een uitlaatsysteem, logo’s. Alles is aangepakt om van deze E63 S op Marktplaats een echte uitgesproken Mansory te maken. De performance is om van te smullen. De 4.0 liter biturbo V8 levert nu 720 pk n 850 Nm aan koppel. Dat is eenvoudig supercars pesten, het kanon sprint in 3,4 seconden naar de honderd.

Niet alleen de prestaties van een supercar. Ook het prijskaartje doet denken aan een supercar. De Mansory Mercedes-AMG E63 S staat te koop op Marktplaats voor 294.995 euro.