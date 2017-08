Is E10 stiekem een middel om van oude auto’s af te komen?

De discussie omtrent de brandstof die voor een gedeelte uit alcohol bestaat laait weer op. Tijd om de knuppel in het hoenderhok te gooien.

Onlangs werd bekend dat de Nederlandse overheid nog voor 2020 wil overstappen van Euro95 op E10 brandstof. Die laatste komt in hoge mate overeen met de eerste, ware het niet dat de brandstof voor 10% uit ethanol bestaat. Aangelengde benzine past immers beter in het huidige tijdsbeeld en yada yada.

Jaren geleden schreven we al dat er behoorlijk wat nadelen kleven aan E10. Zo kan de brandstof voor schade zorgen bij met name oudere auto’s, rijd je er niet zuiniger mee, is het niet goedkoper, wordt de uitstoot er niet geringer op, wordt landbouwgrond gebruikt voor de productie terwijl die grond ook voor voedselproductie kan worden gebruikt en ga zo maar door.

Bezitters van oudere auto’s doen er verstandig aan om géén E10 te tanken. Het spul kan schade veroorzaken aan verschillende motoronderdelen en reparaties zijn vaak prijzig. Wie toch in een oudere auto rijdt zal dus aan de Super 98 of aan premium brandstoffen moeten. Met andere woorden: voor hen wordt autorijden duurder. We kunnen ons dan ook niet aan de indruk onttrekken dat de invoering van E10 vooral gericht is op verjonging van het wagenpark.

In België is Euro95 al vervangen door E10. Wie in een wat oudere auto rijdt doet er dus verstandig aan om niet meer over de grens te tanken. De peut is dan wel goedkoper, maar met mogelijke reparaties trek je dat prijsverschil zo weer recht.

Dank aan @srthellcat voor het tippen! Foto door @dutchstylez via Autojunk